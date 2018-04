Isa Pantoja escenifica su nueva boda en ‘Supervivientes’

En la pasada edición de Supervivientes el ‘todo por la audiencia’ corrió a cargo de Alba Carrillo que con sus peleas con todos los concursantes, sus amagos de abandono y las discusiones con su madre, dio vídeos para dar y tomar a este concurso que, será muy duro como dicen todos los que han participado en él, pero cada vez se parece menos a un programa de supervivencia y convivencia y más a una prolongación de las tramas, dimes y diretes que mantienen vivos los espacios de sobremesa de Telecinco.

Los responsables del casting de la actual edición del programa apuntaron certeros a varios objetivos y uno de ellos fue mezclar en Honduras a Alberto Isla y Sofía Suescun, y en plató a Isa Pantoja y Alejandro Albalá. Para saber de qué va este cuarteto sentimental hay que ser experto en prensa rosa: Alberto fue pareja de Isa Pantoja, padre de su único hijo y cuando rompió con ella desveló ante las cámaras, previo pago, secretos de vida cotidiana del clan Pantoja. Chabelita encontró rápido consuelo a las infidelidades de Alberto en los brazos de Alejandró Albalá con quien ha mantenido una relación de ida y vuelta durante tres años con boda y divorcio incluido. Y Sofía Suescun (ganadora de Gran Hermano 16 , tronista en Mujeres, hombres y viceversa y por tanto personaje nacido a medida de Telecinco), fue el inesperado refugio amoroso de Alejandro Albalá, el marido rechazado y despechado, que aunque tímido, ha visto el filón de explotar su relación con la hija de la Pantoja.

Explicar el enredo tiene lo suyo, pero el clímax llegó durante la madrugada de este lunes, cuando Isa Pantoja, divorciada desde la pasada semana de Alejandro Albalá, daba el sí quiero en Cayos Cochinos (Honduras) a Alberto Isla, el padre de su hijo, en una ceremonia celebrada por el rito Garífuna con todos los concursantes de Supervivientes como testigos. Como marca el ritual de los matrimonios en islas perdidas, la novia iba vestida con bañador blanco, pareo y corona de flores y el novio con guayabera blanca prestada por la productora del programa. Para rizar el rizo, una imagen de cartón piedra de Isabel Pantoja presidía la ceremonia situada detrás del oficiante, un representante de la comunidad Garífuna que hablaba de amor, salud, enfermedad y pasar la vida juntos mientras los contrayentes se reían o se rascaban la cabeza.

Boda entre Chabelita Pantoja y Alberto Isla. Telecinco

“Desde el primer día que te conocí sentí muchas cosas por ti”, dijo Isla a Chabelita cuando llegó su turno. “Hemos pasado muchas cosas y te quiero para toda la vida”. Ella no se quedó atrás a pesar de confesar que todo aquello le daba mucha vergüenza: “Me alegro mucho de que estemos aquí, no me lo esperaba para nada y espero que esto nos sirva para fortalecer nuestra relación. Siempre te voy a estar esperando y aquí tienes a tu familia”.

El cantante Francisco, también concursante de esta edición, se arrancó a interpretar a capela el Ave María de Schubert, y cinco concursantes elegidos por los contrayentes pudieron celebrarlo siendo invitados a una porción de tarta. Mientras la figura acartonada de Isabel Pantoja seguía impertérrita el “emocionante momento”, el círculo del despropósito se cerraba con la llamada en directo de Kiko Rivera, el hermano de la novia. “Cariño, sabes que te quiero. No puedo estar más emocionado de ver cómo vuelves con el padre de tu maravilloso hijo. Y a ti, cuñado, cuídala, sé feliz y decirte que lo estás haciendo muy bien. Tienes un cuñado y un amigo y todo el cariño del mundo desde aquí. Aquí estamos todos muy bien, todo lo bueno que le pase a un familiar nos tiene contentos a todos”, decía Rivera.

En ningún momento mencionó que Isabel Pantoja suscribiera su mensaje, pero la figura de la madre y los enfrentamientos antiguos y recientes que ha tenido con el flamante marido de su hija flotaban en el ambiente. El siguiente capítulo se librará en España: Isa Pantoja prometió a su hermano que sería el padrino de su boda oficial cuando se celebre en España; él quedó emocionado porque “aunque los hermanos se peleen, yo te adoro y la familia es lo primero”; el novio mantuvo un prudente silencio; y a la figura de Isabel Pantoja sólo le faltó soltarse a hablar y decir aquello de “dientes, dientes”, para cerrar la escena y el foco.

Objetivo cumplido: audiencia disparada, caché de los protagonistas en ascenso y más apariciones aseguradas oficialicen o no el matrimonio en España. Y si no, recuerden que en la pasada edición un Kiko Jiménez y Gloria Camila Ortega Cano, hija del torero y la desaparecida Rocío Jurado, se comprometieron en la primera petición de matrimonio de la historia de Supervivientes y diez meses después no hay noticias de boda. Lo que pasa en la isla, se queda en la isla.