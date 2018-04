Al final, la disputa provocada por la reina Letizia ante la fachada de la catedral de Palma es lo más, si no lo único, normal que ha pasado en España últimamente. Los nietos y nietas son una fuente habitual de conflicto en el seno de las familias, el arma favorita de muchos yernos y nueras que escatiman visitas, devuelven regalos o no cursan invitaciones para asistir a funciones escolares con el objeto de castigar o marginar a los padres de sus parejas. El sentido patrimonial de la prole y las tensiones en las familias extensas están tan arraigadas en nuestra cultura que no resulta sorprendente que se produzcan en el seno de la única familia española cuya vida privada es un asunto público, ni que nuestras abuelas se organicen para abuchear en la calle a quien, al cabo, es una nuera más, demasiado parecida a las suyas propias. Otros tropiezos, otros errores, han producido efectos mucho más anormales, aunque no dejen de ser típicos de esta España hosca, convulsa e irracional en la que nos toca levantarnos cada mañana. La calamitosa actuación de Cifuentes y la olímpica indiferencia de Rajoy hacia la realidad de Cataluña, causa primera y última del revés judicial alemán, están arraigadas en el mismo fenómeno. La soberbia de la derecha española, la certeza de que este país les pertenece, la judicialización sistemática de los problemas políticos, la costumbre de una impunidad forjada a lo largo de décadas de escándalos de corrupción culminados a menudo en delitos prescritos tras interminables procesos, prolongados hasta el hartazgo ciudadano y más allá, han convertido a España en la patria del “no pasa nada”. Y de repente resulta que no. De repente, resulta que sí pasan cosas. Yo, personalmente, les doy la bienvenida.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.