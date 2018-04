La foto que hace sospechar que el padre de Meghan Markle irá a la boda

Según se acerca la fecha del enlace nupcial más esperado del año se van conociendo nuevos detalles de la ceremonia y el protocolo que rodeará a Meghan Markle y a Enrique de Inglaterra en esta fecha tan especial. Uno de los rumores sobre la boda, que tendrá lugar el 19 de mayo en el castillo de Windsor y que más sorprendió a los británicos es que, posiblemente, Markle rompa el protocolo haciendo que sea su madre quien la acompañe al altar.

Una noticia que en un principio parece posible ya que la futura duquesa de Sussex no tiene una estrecha relación ni con su padre ni con la actual familia de este. Un dato, que se suma a la excesiva timidez de Thomas Markle, que se ha mantenido alejado de la vida pública desde que se supo que su hija pasaría a formar parte de la familia real británica.

literally nothing is more pure than Meghan Markle's dad doing some reading to learn more about england pic.twitter.com/6lgvHg0pHK — Dana Schwartz (@DanaSchwartzzz) 4 de abril de 2018

Pero, en las últimas horas una fotografía tomada por una periodista de Enterteiment Weekly podría desmentir esta posibilidad. Resulta que el padre de Markle ha sido visto en México, donde reside, ojeando un libro titulado Images of Britain: A Pictorial Journey Through History, un volumen que recoge varias fotografías de los paisajes históricos de Reino Unido entre los que se encuentra, como no, el castillo de Windsor. Por la imagen parece que el padre de la novia podría estarse preparándose para un inminente viaje a Reino Unido para acompañar a Markle en su boda.

De hecho, Samantha Markle, la hermanastra de la futura novia ya declaró hace unos meses a la revista Us Weekly sobre la posible asistencia de Thomas al enlace. "Estoy segura de que quiere llevarla al altar. Sé que quiere hacerlo", dijo Samantha. "Ahora es un tipo tímido, es un hombre tranquilo, pero hablará cuando lo considere apropiado. Me dio permiso para decir lo feliz que está, pero hablará cuando esté listo". El medio hermano de Markle, Thomas Markle Jr., también compartió que estaría dispuesto a estar al lado de su hermana pequeña durante la ceremonia. "No sé si ella quiere. Sabe dónde encontrarme. Pero eso depende de ella, no hay presión. No me importaría ver a mi hermanita tener la boda más grande del mundo. Eso sería increíble". Aunque este último deseo puede que no se cumpla ya que, según apunta Vanity Fair, la mala relación entre Markle y los hijos que su padre tuvo con su segunda esposa, habría llevado a la novia a no invitarlos al enlace.

La que sí que asistirá a la boda es Doria Ragland, la madre de Markle, a la que se ha podido ver en varias ocasiones junto a su hija y a Enrique disfrutando de tiempo de ocio juntos, como la clausura de los Juegos Invictus de Toronto de 2017.