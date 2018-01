Meghan Markle quiere que su madre la acompañe al altar

Faltan cinco meses para la boda del príncipe Enrique de Inglaterra y Meghan Markle y las noticias sobre cómo será en enlace ocupan titulares un día sí y otro también. En las últimas horas una fuente próxima a la exactriz ha desvelado a Us Weekly que ella quiere que su madre, Doria Ragland, sea quien la acompañe al altar y no su padre. Oficialmente no hay ninguna información que corrobore este punto del que ya se hace eco toda la prensa norteamericana.

Meghan Markle, de 36 años, mantiene una excelete relación con su madre Doria Radlan, una profesora de yoga instalada en California. No es tan cercana con su padre Thomas Markle, que reside en México. En la entrevista que la pareja ofreció el pasado noviembre tras su compromiso, ellos mismos contaron que el príncipe todavía no conocía a Thomas Markle aunque sí que había hablado con él por teléfono. "Con la boda, ambos quieren hacer las cosas a su manera. Si bien siempre tendrán en cuenta las tradiciones y las opiniones de sus mayores", ha dicho una fuente a Us Weekly. "El día de la boda habrá algunas sorpresas poco convencionales. No esperen una boda real. Quieren involucrar a sus amigos y familiares tanto como sea posible durante todo el día". Thomas Markle que ha huido de la prensa tras el compromiso ha declarado que le gustaría acompañar a su hija al altar

Meghan Markle y su madre, Doria Ragland. Cordon Press

Meghan Markle y su madre Doria Radlan se dejaron ver junto al príncipe Enrique en la clausura de los Juegos Invictus en Toronto el 30 de septiembre. "Enrique y Meghan son extremadamente independientes. No me imagino que les digan qué hacer, y qué no hacer ", dice esta fuente próxima a la pareja que añade: "Su romance es moderno y creo que eso es algo por lo que todos en el Palacio de Kensington se han sentido increíblemente emocionados". El hecho de que Enrique ocupe el quinto lugar en la línea de sucesión al trono cuando se case, hace que romper el protocolo de la boda sea más fácil.

La hermanastra de la exactriz de When Sparks Fly, Samantha Markle, habló previamente con Us Weekly sobre este asunto. "Estoy segura de que quiere llevarla al altar. Sé que quiere hacerlo", dijo Samantha. "Ahora es un tipo tímido, es un hombre tranquilo, pero hablará cuando lo considere apropiado. Me dio permiso para decir lo feliz que está, pero hablará cuando esté listo".

Enrique de Inglaterra y Meghan Markle, el pasado 27 de noviembre. Toby Melville REUTERS

El medio hermano de Markle, Thomas Markle Jr., también compartió que estaría dispuesto a estar al lado de su hermana pequeña durante la ceremonia. "No sé si ella quiere. Sabe dónde encontrarme. Pero eso depende de ella, no hay presión. No me importaría ver a mi hermanita tener la boda más grande del mundo. Eso sería increíble ".