3

El Viacrucis migrante se dirige hacia la frontera estadounidense. Su presidente, Donald Trump, ha atacado fuertemente la inmigración irregular y ha puesto en marcha duras medidas para expulsar a migrantes del país. En esta ocasión, ha cargado contra la marcha: "México tiene el poder absoluto para no dejar que estas grandes 'caravanas' de personas entren en su país", advirtió el lunes en un mensaje de Twitter. "Deben pararlas en la frontera norte, algo que pueden hacer porque sus leyes fronterizas funcionan, para no permitirles pasar a nuestro país, que no tiene leyes fronterizas eficaces", añadió. En la imagen, un grupo descansa en el polideportivo Matías Romero de Oaxaca, México, el pasado 2 de abril.