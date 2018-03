4

Educación

"En el pasado, los padres no eran más sabios. Cuando cumplí 11 años, los míos me dijeron: 'Bien hija, ya no necesitas ir a la escuela. Es mejor que nos ayudes, vengas a trabajar y cuides a la familia. Yo era la mejor estudiante de mi clase, pero eso no importaba. Era la primogénita, así que mi nuevo trabajo era convertirme en la niñera de los seis más pequeños. Físicamente, fue muy difícil. Me despertaba cada mañana, ataba al bebé a mi espalda y luego salía a buscar agua y leña para hacer comida. Todos los días eran así. Y luego estaban los otros niños, mis viejos compañeros de clase. Mientras salía a buscar agua todas las mañanas, me pasaban de camino a la escuela. Eso me hacía sentir realmente triste. Tengo mis propios hijos ahora. Ellos no tienen que ir a por agua, hago todo lo que puedo para asegurarme de que lleguen a la universidad y obtengan títulos". Kigali, Ruanda.