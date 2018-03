CARTAS AL DIRECTOR

Dicen que somos una “sociedad de consumo” pero en realidad somos una “sociedad de residuos”. Somos alumnos del IES Cotes Baixes, y para un trabajo de Valores Éticos hicimos entrevistas a la población sobre hábitos de consumo y respeto al medio ambiente. En estas entrevistas comprobamos que seis de cada diez personas no recicla. Parece que sólo reciclamos un 30% de los residuos que generamos a diario. Si seguimos así, en pocos años necesitaremos de tres a cinco planetas para poder vivir; y lo peor es lo que dejamos a los que vienen detrás: si seguimos así, ¿cómo será el planeta que dejemos a nuestros hijos o nietos? No echemos la culpa de la contaminación a los Gobiernos, ni pongamos como excusa que haya mucha gente que no recicla. Sí, son excusas, seamos honestos. ¿Y si dejamos de buscar “peros” y ponemos el foco en los pequeños gestos que pueden cambiar el mundo?— Judit Moreno Galdón. Alcoy (Alicante).

