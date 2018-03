Pelayo Díaz lanza una colección cápsula de ropa sin género

Pantalones cargo de nylon, sudaderas oversize, que se pueden adaptar como vestidos, y camisas vaqueras sencillas o en dos acabados, así es la nueva colección cápsula de Pelayo Díaz para la firma de moda Shaheko. Una línea que el propio influencer y estilista del programa de Telecinco Cambiamé, describe en su blog como poco ambiciosa en cuanto al diseño, pero sí en cuanto a sus intenciones.

Lo más destacable de esta colección, que consta de un total de diez prendas y que se llama Prince Pelayo X Shaheko, es que no se rige por las normas sociales de género, sino que el estilista ha diseñado una línea de prendas que sirven tanto para hombres como para mujeres.

“Se habla de que estamos viviendo una auténtica revolución a varios niveles en el mundo de la moda: la estacionalidad de las temporadas parecen empezar a estar obsoleta, los desfiles finalmente mezclan hombre y mujer, las tiendas comienzan a incluir colecciones genderless (sin género) pero está en cada una y cada uno de nosotros hacer de ese intento de cambio una realidad” escribía Díaz en su blog con motivo de la presentación de esta colección cápsula.

Pelayo Díaz junto a varios modelos vistiendo prendas de su colección para Shaheko. Instagram

En esta misma publicación el miembro del equipo de Cámbiame asegura que desde el primer momento en el que comenzó a diseñar esta línea de ropa tuvo claras dos cosas: que no habría diferencias de género y que no se trataría de una revisión de los clásicos, sino una revisión de los básicos de su armario. Algo que sin duda ha conseguido, las prendas, monocromáticas y sencillas, están preparadas para el día a día y para que puedan ser combinadas de mil maneras diferentes. “Muchas veces la infinidad de opciones nos bloquea a la hora de ser creativos con nuestros propios looks y necesitamos una simplificación para poder ir más allá”, escribía el influencer en su bitácora digital.

A pesar de ser más conocido por su faceta como estilista, Pelayo Díaz también tiene formación como diseñador, ya que estudió en la universidad Central Saint Martins de Londres, el mismo centro en el que se han formado grandes de la moda como John Galiano, Alexander MacQueen o Ricardo Tisci. De hecho, el joven ovetense ha diseñado hasta en cinco ocasiones accesorios para la firma Davidelfin.