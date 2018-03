11

Ángel, Javier, Ana, Pilar, Rocío, Gema, y Beatriz posan con otras modelos al final del desfile de moda con motivo del Día Internacional del Síndrome de Down en el Hotel Wellington en Madrid. "El otro día en unas jornadas llegamos a la conclusión de que no queremos madres corajes, si no una sociedad coraje", ha añadido González para incidir en que este tipo de iniciativas fomentan que las personas con Síndrome de Down reciban el mismo trato "que el resto de la sociedad".