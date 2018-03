Regreso a 1959

Una historia de amor crepuscular y con un toque vintage: Lo nuevo de Evripidis and His Tragedies, el proyecto del músico griego afincado en Barcelona Evripidis Sabatis, viene presentado por un vídeo dirigido por Daniel Riera. En riguroso blanco y negro, cuenta una historia de amor filmada en planos cercanos, con una perspectiva íntima más cerca del cine de los sesenta que de la estética de Instagram.

El quinto corte de Futile Games in Space and Time (2016), el que es hasta la fecha su último álbum, rinde homenaje a las baladas desesperadamente románticas de los años cincuenta y sesenta. Tal y como define, "es un delirio de la imaginación, un viaje a un tiempo idealizado, un retrato de una amistad que flirtea peligrosamente con el amor, una huida de la vida mundana, un baile lento y agarrado a seis pies bajo la tierra". Y hay algo de 'nouvelle vague', de clasicismo decadente y de bohemia europea en estas secuencias cuyo rodaje Riera define "como una reunión de amigos". "Lo filmamos en casa antes de Navidad y me sentía un poco como cuando hacia Bellas Artes, que de una cartulina brillante hacías una pieza y si había que hacer una foto utilizaba la bombilla del recibidor… Así fue ese sueño de 1959, un poco más onírico, un retrato de un amor y una amistad”, explica el fotógrafo.

En este caso, la amistad está presente de forma literal, porque junto a Evripidis se encuentran sus amigos Marc y Laura (Doble Pletina), que cantan los coros de la canción.

Videoclip del tema '1959' dirigido por Daniel Riera.

