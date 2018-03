Estreno: Disciplina Atlántico vuelve a poner de moda el juego de la serpiente

Disciplina Atlántico publicaron su primer disco hace justo un año. Gran Oriente ratificó la pasión del grupo por bandas de referencia como The Feelies, Mission of Burma, Sonic Youth, Built to Spill, Yo la tengo o Hüsker Dü. Este cuarteto vallisoletano, afincado en Madrid, factura una música que bebe del pop, el punk, el noise y del rock de vanguardia. Se definen "tan enigmáticos como accesibles". Estrenamos en exclusiva su nuevo vídeo, 'El camino de la serpiente', que nos explican sus propios creadores.

Ricar: (Ricardo G. Paunero, vocalista del grupo): "Higuita. Valderrama. Leonel. El camino es una serpiente. Maturana. Caminero. Onésimo. Engonga. El camino es una serpiente. Real Valladolid 91-92 ¿Cómo llegó un equipo de provincias a tener un plantel tan sugerente como un elenco de Scorsese? La respuesta: El camino es una serpiente. La plantilla nos observa con paciencia y estoicismo en nuestros ensayos. Ni un mal gesto. Ni una mala cara. Aunque se nos vaya la mano con el volumen, resisten como la estatua del héroe en la patria chica, colocados a tres niveles ¿Cómo llegó el póster de un equipo de provincias a estar en el local de ensayo de un grupo de la capital? ¿Cómo llega a aparecer con ese gesto disciplinado en un videoclip basado en un viperino videojuego de culto? El camino es una serpiente. Para ellos. Para nosotros. Para vosotros".

[Mágico González estuvo en el Real Valladolid tan solo seis temporadas antes. Si se hubiese dado la coincidencia en el tiempo, El camino habría sido un Demogorgon].

Traducción rápida: "Basando el concepto principal del vídeo en el Juego de la Serpiente de Nokia, he querido revisitar ese mundo primigenio de los primeros móviles, antes de las pantallas táctiles, el color y las animaciones molonas. Intentar crear imágenes interesantes trabajando con esas limitaciones ha sido divertido".

