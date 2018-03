CARTAS AL DIRECTOR

El Tribunal de Estrasburgo ha condenado a España a devolver la multa que pagaron dos jóvenes por quemar una foto del Rey. Aprovechando la coyuntura, ERC ha presentado en el Congreso una proposición de ley que pretende despenalizar los delitos de injurias a la Corona y de ultraje a la nación. Esta no ha salido adelante porque ni el PP, que ha argumentado que el fallo de Estrasburgo no invalida la regulación del Código Penal, ni el PSOE, que ha defendido que la libertad no consiste en que cada uno haga lo que le venga en gana, ni Ciudadanos la han apoyado. Yo, que soy un fiel defensor de la libertad de expresión, no puedo estar más de acuerdo con lo que ha sucedido en el Congreso, ya que la libertad de uno termina donde empieza la del otro. Y nunca debemos confundir la libertad de expresión con el odio.— Mario Suárez. Cádiz.

Puedes seguir EL PAÍS Opinión en Facebook, Twitter o suscribirte aquí a la Newsletter.