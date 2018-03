Donald Trump Jr. y su esposa Vanessa, a punto de divorciarse

Donald Trump Jr. y su esposa, Vanessa Trump, están pasando por problemas matrimoniales y sus amigos dicen que se van a divorciar, según aseguran varias fuentes al portal estadounidense Page Six. El matrimonio formado entre el primogénito de Donald Trump y la modelo y actriz, que llevan 13 años casados y cinco hijos en común, parece que lleva un tiempo atravesando una profunda crisis de la que su gente más cercana no cree que haya solución. “Han tenido problemas durante mucho tiempo. La pareja ha querido permanecer unida mientras el presidente este en el cargo, pero cada vez resulta más difícil resolver sus problemas. Él nunca está allí”, ha revelado una fuente cercana al diario en referencia a la situación de la pareja y a las constantes ausencias del hijo mayor de Trump.

Según Page Six, que se ha puesto en contacto con un portavoz de la Organización Trump y se ha negado a hacer cualquier comentario, el matrimonio aún no ha iniciado el proceso de divorcio, pero sus amigos aseguran que será cuestión de tiempo. “Donald Jr. ha estado ocupando viajando, lo que ha llevado a que los problemas entre ellos aumenten. Vanessa es una madre devota, pero cada vez se siente más sola y es ella la que se encarga de los niños”, ha añadido otra de las fuentes.

Desde que Donald Trump llegó a la presidencia, sus hijos Donald y Eric son los encargados de dirigir la Organización Trump. Un puesto que parece haberle afectado: “Sus amigos están preocupados por él porque ha cambiado mucho recientemente”. Estos temores se han visto incrementados a raíz de la actividad que Donald Jr. ha mostrado en las redes sociales. Hace unos días, el hijo del presidente indicó que le gustaba un tuit que vinculaba los antidepresivos a los asesinatos en masa, y otro donde atacaba a un adolescente que había sobrevivido al tiroteo de Stoneman Douglas High School. Además, según informó The Daily Beast, tras el tiroteo en la escuela de Florida, Donald Jr. instó a su padre a conservar su fuerza frente al control y derechos de armas y a mantenerse firme contra cualquier prohibición de armas de fuego.

Por otro lado, su entorno más cercano tampoco entiende la decisión que tomó el primogénito de Trump el pasado septiembre cuando canceló la protección de 24 horas del Servicio Secreto que velaba por su seguridad, la de su esposa y sus hijos, alegando “querer más privacidad”. Hace solo un mes, también fue muy criticado por las declaraciones que hizo durante su viaje a la India: “Admiro a los pobres porque sonríen”.

ampliar foto Donald Trump Jr. y Vanessa Trump junto a sus cinco hijos en 2016. gtresonline

Pese a pertenecer desde hace 13 años a la familia Trump, Vanessa siempre ha intentado pasar inadvertida, alejada de la burbuja y la polémica que les rodea. “Ella es por naturaleza una persona muy discreta y no se siente cómoda con la atención que su familia está recibiendo ahora que están en el escenario mundial. Además, está muy preocupada por la seguridad de sus hijos, sobre todo desde que recibió la carta que contenía el polvo blanco”, ha dicho la fuente sobre la carta que la nuera de Trump recibió en febrero que en un principio se dijo que contenía ántrax y tuvo que ser hospitalizada durante unas horas.

Mientras tanto, otra fuente cercana a la pareja insistió en que, aunque tienen problemas, todavía no están legalmente separados. “No puedo negar que hay problemas, hay muchas cosas internas que ocurren en un matrimonio. Donald Jr. y Vanessa están centrados en su familia y quieren llevar esto en privado. Cuando tengan algo que decir, lo harán. Esto no tiene nada que ver con la política, este es un asunto personal entre ellos".

"Don todavía vive en casa, es un buen padre y está muy involucrado en las vidas de sus hijos. Él siempre ha viajado por trabajo, por lo que su horario actual no es algo fuera de lo normal", ha añadido esta fuente y ha explicado que el hijo de Trump no ha cambiado y su postura en las redes sociales sigue siendo la misma de siempre. "Donald Jr. siempre ha tenido una naturaleza audaz y agresiva en lo social. Su comportamiento en Twitter no ha cambiado, no tiene nada de irracional, siempre dirá lo que piensa y contraatacará, esa es su personalidad".

Donald Trump Jr. y Vanessa Kay Haydon, ambos de 40 años, se conocieron en 2004 y fueron presentados precisamente por el que iba a ser su suegro, Donald Trump. La modelo y actriz, que estudió Filosofía, se convirtió en Miss USA ese mismo año y conoció al ahora presidente de Estados Unidos en el programa The Apprentice. Trump se acercó a ella durante un desfile de la Fashion Week para presentarle a su hijo.

A las pocas semanas Vanessa y Donald Jr. volvieron a coincidir en la celebración del cumpleaños de un amigo común y surgió el amor. A mediados de noviembre de 2005 se casó con Donald Trump Jr. en el club de golf de la familia en Mar-a-Lago (Florida) y, desde entonces, la pareja tiene cinco hijos. "Son mi vida", se puede leer en el perfil de Twitter de Vanessa, que encabeza con una foto de la familia Trump con banderas de EE UU al fondo.