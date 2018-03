Gigi Hadid y Zayn Malik confirman que han roto

Gigi Hadid y Zayn Malik han anunciado este miércoles en Twitter que ya no están juntos. La modelo y el cantante, que llevaban dos años saliendo juntos han utilizado esta red social, en la que ella acumula casi nueve millones de seguidores y él más de 26 mil, para comunicar a sus fans que su relación ha terminado.

“Gigi y yo hemos tenido una relación increíble, valiosa y divertida y siento un gran respeto y adoración por ella como mujer y amiga. Tiene un gran corazón. Quiero agradecer a todos los fans por respetar esta importante decisión y nuestra privacidad durante este momento, esperemos que estas noticias os lleguen por nosotros primero. Os queremos. xZ", escribía el cantante. Por su parte el ángel de Victoria’s Secret también agradecía a Malik el tiempo que han compartido juntos con esta cariñosa nota: “Los comunicados sobre rupturas normalmente resultan impersonales porque no hay una manera de poner en palabras lo que dos personas viven juntas en dos años… No solo en una relación, sino en la vida en general. Me siento muy agradecida por el amor, el tiempo y las lecciones vitales que Z y yo hemos compartido. Le deseo todo lo mejor y seguiré apoyándolo como un amigo al que quiero y por el que siento un gran respeto. Y, de cara al futuro, lo que tenga que ser será. Xg”.

Gigi Hadid y Zayn Malik durante la semana de la moda de Paris de 2016. Gtresonline

Según una fuente cercana a la pareja, que ha citado el diario británico The Sun, ambos han puesto punto y final a su relación de mutuo acuerdo, y todavía mantienen un vínculo muy cercano. “La realidad es que se han distanciado, después de haber estado mucho tiempo juntos. Tienen horarios muy exigentes que añaden más presión que cualquier relación”, aseguraba esta fuente al rotativo.

Hadid y Malik eran una de las parejas más queridas del panorama internacional, por lo que esta ruptura ha pillado a sus fans desprevenidos. De hecho el pasado verano ambos se consagraron como la pareja del momento cuando protagonizaron la portada de la revista Vogue USA.