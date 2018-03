Las mejores ofertas en regalos para el Día del Padre en Amazon, El Corte Inglés y otras marcas

Este lunes 19 de noviembre se celebra el Día del Padre, una jornada familiar en la que los regalos estarán presentes en muchos hogares. Si todavía no has comprado el obsequio que buscas y no te sobra el tiempo, adquirirlo por Internet puede ser una buena opción.

En EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado 18 artículos pertenecientes a las categorías de tecnología, moda, deporte, hogar y cuidado personal para sorprender a tu padre. Todos están rebajados con descuentos de entre el 18% y el 65% en tiendas online como Amazon, El Corte Inglés o Worten.

TECNOLOGÍA

Reloj GPS Garmin con pulsómetro. El Fénix 3 HR Zaphiro, de Garmin, es un reloj de diseño deportivo, bastante resistente gracias a que está fabricado con materiales de calidad y tiene un GPS y un pulsómetro incorporado. Con su sensor de frecuencia cardíaca permite realizar un seguimiento las 24 horas del día: ideal si tu padre es deportista y quiere ir a la última, además de mantener la forma. El reloj incorpora diferentes perfiles de actividad como trail running, natación, paddle surf o golf, entre otros. 33% de descuento, ahorra 200 euros.

Compra por 399€ en El Corte Inglés

Altavoz inalámbrico ZoeeTree. Este modelo, con conexión Bluetooth 4.2, ofrece un sonido estéreo claro y de gran alcance. Es compatible con iPhone y teléfonos Android, así como con un iPad y otras tabletas… Un compañero perfecto para tu padre si va con la música a todas partes o con la radio, ya que incluye sintonizador FM y entrada para tarjetas de memoria. La batería recargable tiene una autonomía de alrededor de 10 horas con un volumen del 70%. Se recarga rápidamente (unas tres horas) a través de un cable micro USB incluido. 52% de descuento, ahorra 27 euros.

Compra por 24,99€ en Amazon

Minidron Parrot. Este modelo de Parrot es el primer minidron fabricado con modo de vuelo doble (cuadricóptero —un helicóptero multi-rotor con cuatro hélices— y avión). Alcanza una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora y cuenta con un mando de alta precisión con unos 60 metros de alcance. Además, tiene un piloto automático para mantener una altitud constante y permite realizar acrobacias exclusivas. Este es un regalo con el que no fallarás si tu padre es un apasionado por el vuelo y las nuevas tecnologías. 65% de descuento, ahorra 90 euros.

Compra por 49€ en Amazon

Auriculares inalámbricos de diadema Sony MDR-ZX220BT. Estos auriculares tienen conexión Bluetooth y NFC para disfrutar de la música con la máxima comodidad y sin líos de cables. Ofrecen una autonomía de hasta ocho horas de tiempo de reproducción. Además, Sony le ha dado a este modelo un diseño moderno, en color gris, que permite su uso no solo dentro de casa, también fuera. Son plegables, para que ocupe menos espacio, y giratorios. 28% de descuento, ahorra 20,09 euros.

Compra por 49,90€ en El Corte Inglés

MODA

Tirantes para hombre Massi Morino. La firma Massi Morino oferta estos tirantes para hombre de cuero, con tiras ajustables en forma de Y clásica con clips extra fuertes. En estos momentos está con un descuento importante a través de Amazon, por lo que es una buena oportunidad para hacerse con un artículo de calidad para ocasiones especiales. Además, viene en una caja de regalo, perfecto para un día como el Día del Padre. 43% de descuento, ahorra 13 euros.

Compra por 16,90€ en Amazon

Cartera Polo Ralph Lauren naranja. Esta cartera de la reconocida marca Polo Ralph Lauren, en naranja, es una opción fantástica para tu padre. Un regalo con el que no se falla, con la garantía de una prestigiosa firma. Contiene ocho tarjeteros, para ordenar y llevar todas las tarjetas sin problema, y un billetero. 50% de descuento, ahorra 29,50 euros.

Compra por 29,50€ en El Corte Inglés

Gafas de sol Hawkers Dark Lax. A una semana de la llegada de la primavera, regalar unas gafas de sol es una opción segura. Y si es de la marca Hawkers, es difícil equivocarse. Este modelo es de tipo aviador, un tipo de gafas que está muy de moda y tiene un toque retro que gusta a jóvenes y mayores. Diseño clásico y atemporal, cuentan con un marco de acero inoxidable que le da un aspecto totalmente distintivo. 20% de descuento, ahorra 8 euros.

Compra por 32 euros con Descuentos EL PAÍS

Zapatillas de senderismo ultraligeras. Si tu padre es un amante del senderismo y gasta las zapatillas por el uso que les da, este es un regalo hecho para él. Se trata de un zapato de estilo híbrido funcional, optimizado para correr y actividades al aire libre, aunque no desentonará si lo lleva en otros ambientes. Está hecho en cuero y cuenta con orificios en la parte lateral. Esto ofrece transpirabilidad y suavidad. Destaca por su durabilidad y protección del pie contra cualquier entorno hostil, además de la comodidad en la pisada que ofrece la suela de goma. 34% de descuento, ahorra 15 euros.

Compra por 30,67€ en Gearbest

DEPORTE

Bicicleta estática Ultrasport. Para que tu padre se mantenga en forma sin salir de casa, esta bicicleta estática es la solución. Cuenta con una pantalla LCD que funciona con pilas y que marca tiempo, velocidad, calorías, distancia y pulso. Tiene ocho niveles de resistencia. Se puede plegar para guardarla fácilmente en espacios angostos. 33% de descuento, ahorra 50 euros.

Compra por 99,99€ en Amazon

Esterilla de entrenamiento Adidas. El complemento ideal para los ejercicios físicos en casa o en el parque es esta esterilla. Tiene un acolchado de 10 milímetros de espesor para amortiguar manos, pies y rodillas durante los entrenamientos. Su tecnología de partículas cerradas evita la absorción de humedad. Al enrollarse, queda un asa que facilita su trasportación y su guardado. Mide 183 centímetros de largo por 61 de ancho. 26% de descuento, ahorra 11,89 euros.

Compra por 33,11€ en Amazon

Pala de pádel Dunlop. La rigidez del marco de esta pala ofrece una mayor potencia en los remates, por lo que es ideal, sobre todo, para jugadores avanzados. Su construcción, inspirada por estructuras óseas, favorece la estabilidad, además de que posee una cubierta transparente de polímero de alta resistencia para una mayor durabilidad. 64% de descuento, ahorra 160,05 euros.

Compra por 89,95€ en Amazon

HOGAR

Robot aspirador Roomba 681. Regálale tiempo libre a tu padre con este robot aspirador, que gracias a su sistema de limpieza de tres fases puede recoger fácilmente polvo, suciedad y residuos. Sus sensores detectan las áreas más sucias para enfocarse en una limpieza exhaustiva en esos puntos. Se activa automáticamente en horarios programados o presionando un botón en su parte superior. Vuelve automáticamente a su base para recargarse. 18% de descuento, ahorra 70 euros.

Compra por 328,99€ en Worten

Nespresso DeLonghi Inissia. Una de las formas más sencillas de prepararse un es con una máquina de cápsulas. En esa línea, las cafeteras de Nespresso están entre las más demandadas. Este modelo, tiene dos modalidades de preparación (espresso y lungo) y un sistema de calentamiento rápido que permite usarla en solo 25 segundos. Cuenta con apagado automático después de nueve minutos sin actividad. 27% de descuento, ahorra 27 euros.

Compra por 72€ en Amazon

CUIDADO PERSONAL

Afeitadora Philips AquaTocuh. El sellado de esta afeitadora eléctrica la hace resistente al agua, por lo que se puede complementar con un gel o una espuma para un afeitado refrescante. También puede utilizarse en seco con comodidad. Para limpiarla, solo hay que retirarlos cabezales y enjuagarlos. Las cuchillas pueden cambiarse cada dos años para mantener su fiabilidad. 40% de descuento, ahorra 22 euros.

Compra por 33€ en Selección EL PAÍS

The Scent for Him de Hugo Boss. La nueva fragancia de Hugo Boss para hombre tiene un aroma con notas de jengibre, maninka y cuero. Sus propiedades estimulantes y de frutos afrodisiacos le aportan una esencia varonil con una base duradera. La principal percepción de este perfume son las notas amaderadas. Viene acompañada con un estuche de regalo y un bote miniatura de ocho mililitros. 38% de descuento, ahorra 36,50 euros.

Compra por 58,50€ en El Corte Inglés

OTRAS OFERTAS

Estuche Bomba de Vacío + Supervino Mo Salinas. Este estuche es ideal para los padres a los que les guste el buen vino. Consta de una bomba de vacío para extraer el aire de la botella, dos tapones, dos escanciadores para servir el vino de forma impecable sin goteo y una botella de Supervino 2017 Mo Salinas, ganador de la medalla de bronce en Decanter 2013. Con estos utensilios, podrás conservar mejor tu vino una vez abierto y servirlo como un profesional. En cuanto al vino, tiene una relación calidad-precio muy buena. 25% de descuento, ahorra 5,25 euros. Compra por 15,25€ en EL PAÍS Club de Vinos.

Cama para mascotas. Si tienes en casa perro o gato y quieres un regalo para que tu padre deje de pedir que no le quite el sitio del sofá, esta es una buena opción. Esta cama para mascotas está fabricada con un tejido de gamuza suave, relleno de algodón, para que tu mascota tenga su lugar en la casa tan cómodo como el de cualquiera. Mide 63x53x25 centímetros y se puede lavar en la lavadora o a mano, siempre con agua fría y detergente. Además, destaca por su ligereza y es enrollable, lo que facilita su transporte. 40% de descuento, ahorra 17,60 euros. Compra por 26,39€ en Amazon.

Play Station 4, segundo mando y Call of Duty WWII. Si tu padre ha crecido con las primeros videoconsolas del mercado, seguro que le gusta relajarse y desconectar de vez en cuando rememorando viejos tiempos. Y esta es una opción única por lo que ofrece y por su precio, con un gran descuento. En este caso, se trata de la PS4 de 500 GB, que incluye un segundo control Dualshock V2 y un videojuego -aunque no uno cualquiera: se trata del nuevo Call of Duty-. 19% de descuento, ahorra 80 euros. Compra por 329€ en Worten.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 14 de marzo de 2018.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.