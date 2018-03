Comunicar en la era de Twitter

Kim Jong-un está de celebración. Pero no el líder de Corea del Norte, sino uno de los perfiles más influyentes de Twitter en España, que cuenta con 924.000 seguidores, ya que hoy es el Día Internacional de Los Tuiteros. Como él 330 millones de personas en el mundo han creado una nueva forma de comunicar. En España esta red social se sitúa en la cuarta posición en cuanto a número de usuarios (el 50% de la población internauta lo utiliza), aunque la principal red social sigue siendo Facebook (91%), seguida de WhatsApp (89%) y de YouTube (71%), según el Estudio Anual de Redes Sociales 2017 elaborado por la Interactive Advertising Bureau (IAB).

La síntesis ha marcado el lenguaje de Twitter, pese a que en noviembre la empresa duplicó el límite de caracteres de 140 a 280 para incentivar el uso de esta red. Para @norcoreano esta transformación no supuso un cambio significativo en su esfuerzo por sintetizar. “Tuitear en 140 caracteres era un reto y parte del encanto inicial de Twitter. Te hacía calentarte la cabeza para sintetizar una idea” responde por correo, celoso de desvelar su identidad y confiesa cuál ha sido su tuit favorito:

El último doblete de Torres que recuerdo lo hizo Bin Laden. — Kim Jong-un (@norcoreano) 15 de enero de 2015

Si en 2007 los hashtags se convirtieron en un símbolo de una nueva forma de comunicar, en la actualidad la aparición los hilos han facilitado nuevas formas de contar historias. Estos adquieren cada vez más protagonismo y, desde finales de 2017, la red permite crearlos con tan solo seleccionar el icono “+” para producir tuits encadenados y generar de esta manera un hilo. Gracias a esta nueva forma de contar historias, el dibujante de cómics Manuel Bartual se convirtió este verano en trending topic con una historia sobre sus vacaciones a base de tuits con la que ganó más de 300.000 seguidores en una semana.

Ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Iba todo bien hasta que han comenzado a suceder cosas raras. pic.twitter.com/6gd7Rqs6bL — Manuel Bartual (@ManuelBartual) 21 de agosto de 2017

Las manifestaciones del 8 de marzo en los pueblos de España también se hicieron eco en la red gracias a un hilo de Twitter creado por la socióloga feminista Cristina Hernández quien recogió las distintas expresiones que tuvieron lugar en pueblos de Cáceres, Ávila, Pontevedra, Granada, Teruel o Guadalajara.

Más allá de las grandes ciudades es muy simbólico las movilizaciones en pueblos pequeños. ¿Me ayudáis a hacer un hilo con fotos de movilizaciones en el mundo rural?

Empiezo, estas son en Ciudad Rodrigo (Salamanca) #8deMarzoHuelgaFeminista pic.twitter.com/OXmtb6CP5n — Cristina Hernández (@Cristina_H_) 9 de marzo de 2018

La comunicación en Twitter no está exenta de polémica. La tuitera Cassandra Vera fue condenada hace un año por los comentarios de burla que hizo entre 2013 y 2016 sobre el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco a manos de ETA. Hace apenas 10 días fue absuelta. Condenas como la de Vera o la del cantante César Strawberry por enaltecimiento del terrorismo han provocado que algunos tuiteros se autocensuren. “Hay cosas que evito escribir porque sé que me voy a meter en un charco innecesario”, confiesa Kim Jong-un, crítico del odio que se propaga por Twitter. “No se acepta la discrepancia, el que tiene una opinión distinta de la tuya es un idiota y un hereje. No hay grises, solo certezas”, opina el falso líder norcoreano.