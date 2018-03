La rápida reacción de una dependienta en Brasil ha servido para evitar un atraco. "Estaba limpiando la tienda el sábado cuando apareció un ladrón y me apuntó con un arma. La reacción que tuve la podéis ver en las cámaras de seguridad", cuenta la protagonista cuyo nombre no ha trascendido. Consiguió espantar al ladrón tirándole el cubo de agua con el que estaba limpiando la tienda. Para asegurarse de que no volviese, la dependienta le persiguió con la fregona como única arma.