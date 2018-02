1

'Call Me By Your Name'

El director, Luca Guadagnino, acaba de anunciar que quiere rodar una secuela, en 2020. Ni siquiera él mismo puede resistir a la tentación de imaginar qué aguarda en el futuro de Elio y Oliver. Muchos de los que han adorado 'Call Me By Your Name' seguramente se alegren, y hay ya quien imagina una nueva trilogía sentimental, a lo 'Antes de'. Mientras, merece la pena acercarse a las salas y disfrutar de la película original: la historia de amor y deseo entre el joven Elio y el estudiante de posgrado que visita a su padre en un verano de los ochenta es una de las experiencias más emocionantes y desgarradoras que se haya visto en años. En Rotten Tomatoes, de hecho, es el romance mejor valorado. En Filmaffinity, más de 9.000 votaciones le otorgan una media de 7,7.