‘Nevermind’, ‘Satisfaction’ y otros 15 clásicos del pop y rock internacional con destrozos gramaticales

En España, si uno utiliza incorrectamente un tiempo verbal, pronuncia o emplea mal una palabra en público corre el riesgo de ser tachado de iletrado. Sin embargo, si estos errores forman parte de canciones del pop/rock en inglés como Satisfaction, Ticket to ride o Ain't no mountain high enough, se convierten en himnos a los que no se cuestiona.

¿Por qué estos artistas de éxito internacional se permiten conjugar mal y emplear palabras incorrectas, sin avengorzarse por ello ni ser tachados de ignorantes, en canciones tarareadas por millones de personas? Se lo preguntamos a Alberto Alonso (EE UU, 1977), presentador desde hace 10 años del programa de radio Show with no name, de Radio Vaughan, y autor de varios libros de inglés como This book is the milk! o English on the Go!

"El español cuenta con la RAE, algo que el inglés no tiene. Esto hace del español un idioma mucho más rígido. De ahí que los españoles tengan más prejuicios a la hora de incluir adrede errores gramaticales"

De padre almeriense y madre italiana, Alonso creció en Nueva Jersey (la tierra de Bruce Springsteen), pero los últimos 13 años los ha pasado en España. Por lo tanto, habla con conocimiento de causa. "El español cuenta con la RAE [Real Academia Española], algo que el inglés no tiene. Esto hace del español un idioma mucho más rígido. De ahí que los españoles tengan más prejuicios a la hora de incluir adrede errores gramaticales", explica Alonso.

Además de la ausencia de una RAE, los errores gramaticales presentes en grandes éxitos internacionales tienen mucho que ver con los orígenes del rock. Los cantante de blues, allá por los años veinte, no pensaban en la gramática a la hora de componer: cantaban como hablaban. "Empleaban en sus temas fórmulas callejeras con las que se comunicaban de forma oral y que han terminado aceptándose de tanto usarlas", apunta el presentador de Show with no name.

"En el rock en inglés todo está al servicio del mensaje. Si para que este mensaje llegue mejor tiene que producirse un error gramatical, no pasa nada. Lo importante es el contexto", relata Ian Gordon, nacido en Liverpool hace 56 años y que lleva en España una década dando clases de inglés.



Hoy, artistas como los Rolling Stones, Van Morrison, Lady Gaga o Bruno Mars, mantienen en muchas de sus canciones códigos del blues que dieron lugar, años después, al nacimiento del rock y de la música pop. Guiños que hoy dan una o dos patadas al diccionario, pero que el público acepta de buen grado.

' (I Can't Get No) Satisfaction ', de los Rolling Stones

Dónde está el error: "I can't get no satisfaction".

Forma correcta: "I can't get any satisfaction".

Por qué: "En inglés no debe usarse la doble negación. Los nativos suelen usarla, pero no suena culto. 'I can't' ya es una negación, por lo que detrás no debería ir 'no' [que también es negación], si no 'any", explica Alberto Alonso.

'Ain't no mountain high enough', de Marvin Gaye y Tammi Terrell

Dónde está el error: "Ain't no mountain high enough".

Forma correcta: "Ain't any mountain high enough".

Por qué: como ocurre con Satisfaction, se trata de una doble negación, estructura que no se usa en inglés.



'Nevermind', disco de Nirvana

Dónde está el error: Nevermind, título del disco más popular del grupo de Kurt Cobain.

Forma correcta: Never mind.

Por qué: a pesar de que Nirvana usaran Nevermind como una única palabra, se trata de dos palabras independientes: "never" y "mind". Si se juntan, el resultado es una palabra que no está en ningún diccionario. "Pero que por culpa de Nirvana muchos nativos lo escriben mal", señala Alberto Alonso.

'What goes around', de Justin Timberlake

Dónde está el error: "When you cheated girl, my heart bleeded girl".

Forma correcta: "When you cheated, girl, my heart bled, girl".

Por qué: "El verbo bleed es irregular y su forma en pasado es bled. Justin Timberlake lo emplea como si fuera regular porque encaja mejor en la canción, pero es una forma incorrecta y un tanto paleta", explica Alberto Alonso.

'Chasing cars', de Snow Patrol

Dónde está el error: "If I lay, if I just lay here, would you lie with me, and just forget the world?"

Forma correcta: "If I lie, if I just lie here, would you lie with me, and just forget the world?"

Por qué: "Decir lay en vez de lie es un error tan común en el inglés como lo es para un español, sobre todo para un madrileño, pecar de laista y decir la en vez de le", señala Alonso. Lay solo es correcto cuando va seguido de un objeto. No es el caso de la canción del grupo británico, que usan lay de forma incorrecta dos veces en el mismo verso cuando deberían decir lie".

'Ain't no sunshine', de Bill Withers

Dónde está el error: "Ain't no sunshine".

Forma correcta: "Ain't any sunshine".

Por qué: estamos ante otro caso de doble negación y como ya hemos dicho más arriba, en inglés esta fórmula no es correcta.

'Ticket to ride', de los Beatles

Dónde está el error: "She's got a ticket to ride, But she don't care".

Forma correcta: "She doesn't care".

Por qué: en inglés, la tercera persona singular del presente del verbo "To do" es "does".

'Rich girl', Gwen Stefani



Dónde está el error: "If I was a rich girl".

Forma correcta: "If I were a rich girl".

Por qué: "La primera persona singular del condicional se forma con were y no con was. Aunque es verdad que de forma informal se usa y se oye mucho was, no es correcto", señala el profesor de inglés.



'Boyfriend', de Justin Bieber

Dónde está el error: "If I was your boyfriend".

Forma correcta: "If I were your boyfriend"

Por qué: es el mismo caso que la canción anterior. Al ser la primera persona singular del condicional, Justin debería decir were y no was.

'I feel good', de James Brown

Dónde está el error: "I feel good".

Forma correcta: "I feel well".

Por qué: "En este caso good no es correcto. Cuando va acompañado de feel el adjetivo que debe ir es well", apunta Alberto Alonso.

'Bad romance', de Lady Gaga

Dónde está el error: "I want your loving, I want your revenge, you and me could write a bad romance".

Forma correcta: "I want your loving, I want your revenge, you and I could write a bad romance".

Por qué: Lady Gaga usa mal el pronombre me. En esta frase el pronombre es el sujeto de la oración, por eso debería ser I en vez de me. Este último únicamente se usa cuando ejerce de objeto de la oración.

'All I have to give', de Backstreet Boys

Dónde está el error: "Does his friends get all your time? Does his gifts come from the heart?”.

Forma correcta: "Do his friends get all your time? Do his gifts come from the heart?”.

Por qué: “Debería poner Do en ambas frases porque el sujeto es plural y Does se usa solo para la tercera persona del singular", explica Alberto Alonso.

'Hungry eyes', banda sonora de 'Dirty Dancing'

Dónde está el error: "I feel the magic between you and I".

Forma correcta: "I feel the magic between you and me".

Por qué: en este caso debería decir me and you porque I no es el sujeto de esta oración.



'Every little thing she does is magic', de The Police

Dónde está el error: "Everything she do just turns me on".

Forma correcta: "Everything she does just turns me on".

Por qué: como ocurre en el caso de Ticket to ride, debería decir does porque la tercera persona del singular el verbo To do es Does.



'When I was your man', de Bruno Mars

Dónde está el error: "Should've gave you all my hours".

Forma correcta: "Should've given you all my hours".

Por qué: "Detrás de should've siempre va un participio, que en el caso de give sería given", señala Alberto Alonso.



'Play me', de Neil Diamond

Dónde está el error: "Song she brang to me".

Forma correcta: "Song she brought to me".

Por qué: "Neil Diamond se inventó brang para que rimara, pero la forma correcta es brought porque bring es un verbo irregular", señala Alonso.



'Empire State of mind', de Jay-Z and Alicia Keys

Dónde está el error: "Concrete jungle where dreams are made of".

Forma correcta: "Concrete jungle where dreams are made".

Por qué: "En esta frase sobra el of, no tiene sentido gramatical", asegura el presentador de Show with no name.



