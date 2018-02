Recuperar en Casablanca una bicicleta robada en París

Dos hermanos holandeses están triunfando en Internet con un vídeo filmado en Marruecos donde cuentan cómo viajaron desde Ámsterdam hasta Casablanca para recuperar una bici inteligente robada hace un año en París. La bici es de la marca VanMoof, diseñada por ellos mismos. Al venderla prometieron: “Si te la roban, seguiremos la pista de ella y te la devolveremos, o te damos otra”.

En el vídeo relatan cómo localizan su invento cuando sufre una avería. No cuentan cómo consiguen el teléfono del propietario, eso no. Pero finalmente le tienden una trampa y consiguen concertar una cita con la promesa de repararle la bici. El actual dueño resulta ser un estudiante de medicina llamado Anas. Los hermanos le prometen que no revelarán su nombre a la policía si colabora con ellos. Anas les conduce hacia la tienda donde la compró y les cuenta que el propietario suele vender muchas bicicletas procedentes de Francia. Los hermanos graban con cámara oculta dentro del almacén y relatan lo que ven: “Cientos de bicis de lujo, cada una de un modelo distinto (…) Estamos trabajando con las autoridades locales. Juntos estamos desmontando una vasta red de robo de bicicletas con operaciones en Francia, Marruecos y más allá”.

El vídeo ya lo han visto más de 45.000 personas. Uno de los usuarios escribió en YouTube: “Solo los holandeses pueden inventar una bici inteligente, cobrar una fortuna por ella, incluir un GPS de recuperación contra ladrones… ¡Y probar que funciona!”. Sin embargo, otro señala: “Uaaau, gran trabajo, chicos. Pero imagina que África pudiera colocar también un aparato en todos sus productos robados desde hace un par de siglos y seguirles la pista. ¿Dónde estarán todas esas cosas ahora? Estoy hablando de diamantes, oro, madera, animales, esclavos, comida, etcétera”.

Finalmente, los hermanos VanMoof le regalan la bici a Anas por su colaboración.

