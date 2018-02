La madre de Gigi y Bella Hadid defiende su desnudo de revista

Gigi y Bella Hadid se han convertido en las hermanas más codiciadas por marcas y diseñadores de la industria de la moda. Ambas están en los principales desfiles de todas las semanas de la moda, no hay mes que no protagonicen una portada de revista ni suculento contrato publicitario que se les escape. Si ambas ya consiguieron desfilar en 2016 en la mediática pasarela de Victoria’s Secret, ahora han vuelto a trabajar juntas en una sesión de fotos para la edición británica de Vogue que no ha dejado indiferente a nadie.

Fotografiadas por el reconocido Steven Meisel para el número de marzo de la publicación, en una de las imágenes aparecen ambas desnudas, cara a cara y con los cuerpos entrelazados. Una fotografía que ha sido calificada por muchos en las redes sociales no solo de incómoda y extraña, sino de incestuosa e incluso de repugnante. Unas críticas que han hecho que la madre de las Hadid, Yolanda (que también fue modelo), haya salido en defensa de sus hijas. En declaraciones al portal TMZ, aseguró que le encanta la imagen en blanco y negro de la polémica. “Me encanta. Ama la piel en la que estás”, dijo. Aunque al ser pregunta sobre si la pose de Gigi, de 22 años, y Bella, de 21, le parecía incestuosa y los comentarios negativos que muchos han realizado Yolanda Hadid guardó silencio: “No voy a comentar sobre eso. No voy a ir por ese camino”.

Bella, y, a la derecha, Gigi Hadid, fotografiadas por Steven Meisel para el número de marzo de la edición británica de 'Vogue'. instagram

“Decepcionada con Vogue por la imagen incómoda de Bella y Gigi Hadid. Las hermanas lo están haciendo fenomenal en sus careras como para que Vogue sexualice una relación entre hermanas de la manera más espeluznante y menos artística. ¿Habría puesto a dos hermanos famosos desnudos?”, dice uno de los comentarios después de que la revista haya compartido la imagen en sus redes sociales. “No me gusta la tendencia de que las modelos posen desnudas cuando se supone que trata de la moda. Y segundo, es absolutamente inapropiado hacer que dos hermanas posen desnudas”. “¿Quién pensó que sería una buena idea que posaran así unas hermanas?, ¿quién aprobó esto? Uno puede pensar que estamos progresando y luego se encuentra con esto, algo endémico y perpetuado por mujeres adultas. Como dijo Scarlett Johansson hace poco, todos tenemos responsabilidad”, dice otro comentario de la red en referencia a la reciente marcha de las mujeres y al movimiento Time’s Up.

ampliar foto Gigi y Bella Hadid, en la doble portada del número de marzo que la revista 'Vogue UK' ha dedicado a las hermanas.

Esta es la segunda portada que protagonizan las hermanas, que no posaban juntas para una revista desde que lo hicieron por primera vez para V Magazine en 2015. Gigi Hadid sí que posó junto a su hermano Anwar, hoy también modelo, para la revista Vogue hace un año. Y para reflejar su parecido físico, la publicación ha decidido sacar dos portadas distintas, una para cada modelo. Algo que ellas mismas se han encargado de difundir orgullosas en sus seguidas cuentas en las redes sociales. “Ella es una de las pocas personas a las que defiendo con furia. Me hace sentir muy orgullosa. Haría lo que fuera por ella”, dice Gigi Hadid de su hermana menor, quien se animó a seguir sus pasos en la industria de la moda después de que una enfermedad truncara sus sueños de ser amazona. Pero en esta ocasión, ha dejado que sea su madre quien salga en defensa de las dos.