Chistes sobre sexo, machos alfa y preguntas locas: pasé tres días infiltrada en Forocoches (Parte 1)

Antes de nada, debo admitir que he comprado mi invitación. Un viejo amigo del colegio, Vilas, me preguntó que si aún "me cundía" entrar en Forocoches, que HAWKERS X FOROCOCHES X-MAS EDITION al 50% + INVITACIÓN a FC... 20 pavos y gafas de tipo Boiler Room de cualquier festival español que se precie.

Estaba dentro.

Me sorprendió (poco) que nada más publicar en Facebook mi flamante entrada enseguida recibí mensajes menospreciando al foro más famoso de España, básicamente por machista o meh!

Pues bien, no entiendo la diferencia que existe entre Forocoches y el apartado de comentarios que encontramos en las noticia publicada por cualquier medio o incluso, cualquier grupo de WhatsApp de amigos... A mí me flipa y me emocioné al encontrar un comentario que me impresionó mucho, por simple y mágico, allá por el 2013 cuando nos fuimos unos colegas de finde a Gijón y buscábamos dónde comer una buena fabada.

Elegí inicialmente cuatro hilos al azar: GENERAL, TUNING-PLAN PIVE 8, CLÁSICOS (coches). Pero quitando GENERAL, poco o nada podía hacer por falta de conocimiento en el resto de materias.

Navegué sin rumbo las primeras horas y con ciertas dificultades ya que es una versión muy beta y difícil de pillar rápido. Y aquí comenzaron tres días metida en Forocoches.

Excitarse con mujeres con la frente ancha



Excitarse con mujeres con la frente ancha (II)

Consejos para ligar

Macho alfa

Ingresar en el Ejército

Posible amor

Higiene íntima

WhatsApp y sexo

Machismo

Intentar ligar en serio

Forocoches es monstruosamente gigante. Hay gente súper chanante que realmente ayuda, gente sin alma, gente aburrida, gente asquerosa, gente majísima...pero lo que realmente me ha impresionado y creo lo diferencia de otras redes o foros sociales como Twitter, es que no hay pendantes. No buscan serlo ni lo son, si saben contestan, si quieren insultar, insultan con más o menos gracia pero nunca intentan ser más creativos que los otros. Les (nos) gusta mantenernos en la media. Podría tacharse de simples, pero es una simpleza llena de matices. Y sí, realmente, el 80-90% son hombres.

Todo el que quiera iniciar esta maravillosa aventura del retroceso social debe leerse antes el manual o, como fue mi caso, llevarse respuestas sobre mi falta de conocimiento (ojo, nunca usar emojis externos) hirientes, aunque muy riquiñas.

Porque así son los usuarios de Forocoches, riquiños. Hombres en su mayoría, que insultan como niños de 10 años (me ha caído "más rabo que Satán" un millón de veces). Unos buscan alivio tras una ruptura sentimental (los llamados beta) en contraposición a los ciclados (los alfa), casi todos se retroalimentan entre ellos y si se saca un tema que ha sido muy polémico o que haya tenido repercusión mediática lo frenan en seco y denuncian al instigador (el tema La Manada, por ejemplo). En general están todos muy dispuestos a ayudarte en tu desconocimiento y que pases a formar parte de la comunidad (a su manera).

