El cocodrilo que lleva más de un año con una rueda en el cuello

Las autoridades de Indonesia se han puesto en marcha para localizar y rescatar a un cocodrilo de la ciudad de Palu (Sulawesi) que, desde 2016, lleva una rueda en su cuello que no le permite respirar adecuadamente. El reptil, de cuatro metros de largo, estaba surcando el río que atraviesa la localidad cuando alguien intentó capturarlo como mascota con un neumático de motocicleta, según ha explicado la agencia local de conservación Haruna. Aunque el plan del furtivo fracasó, la cubierta quedó atascada en el cuello del animal y así ha permanecido durante todo este tiempo, lo que ha atraído las miradas de los residentes y turistas, que no dudan en sacarle una foto o grabarle un vídeo. Las autoridades se dieron cuenta de que el cocodrilo no podía respirar bien y, ante el temor de que muera, han decidido actuar.

"No vamos a esperar a que la llanta estrangule al animal. Lo rescataremos", ha afirmado el director de Haruna a France Presse. La agencia ha explicado que carece del equipo adecuado para capturar al animal y reconoce que los intentos de localizarlo han sido en vano. Además, las autoridades competentes han manifestado que se oponen al uso de dardos tranquilizantes para atrapar al cocodrilo por temor a que el animal se escape antes de que los tranquilizantes surtan efecto.

Haruna ha explicado que el equipo de conservadores ha confeccionado una trampa de hierro que colocarán cuando la marea esté baja —el río se encuentra muy cerca del océano— y con la que esperan capturar al reptil para poder extraerle el neumático. "Salvaremos al cocodrilo, pero tengo que tener en cuenta la seguridad de mis hombres", ha confesado el director de la agencia.

El cocodrilo de agua salada (Crocodylus porosus) está considerado como el reptil más grande del planeta, pesa entre 900 y 1500 kilos y mide en torno a seis o siete metros de largo. Se encuentra en las zonas pantanosas del sudeste asiático y el norte de Australia. En el río Palu, donde vive el saurópsido atrapado en el neumático, habitan más de una veintena de ejemplares.