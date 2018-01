Seis razones por las que no debes regalar en Reyes un perro o un gato

Un cachorro duerme en un saco de regalos. En el vídeo, se muestra la campaña #nosoyunjuguete: "Adopta animales, no compres" FOTO: G. IMAGES / VÍDEO: EL PAÍS

Matilda llegó la noche de Reyes. Fue un regalo, el mejor que me han hecho nunca. Unos días antes, la persona que la trajo a mi vida me habló de ello. Yo sentí alegría, y vértigo, y emoción, y miedo. No necesariamente por este orden. Le respondí que sí, pero que quería adoptar en una protectora. Pero ella se adelantó.