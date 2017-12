Muere Christine Keeler, la modelo que puso en peligro el Gobierno británico

La exmodelo británica Christine Keeler, figura clave del caso Profumo que causó una crisis en el Gobierno conservador de Harold Macmillan en la década de los sesenta en Reino Unido, ha muerto a los 75 años, según ha informado este miércoles The Guardian. Fuentes de la familia han declarado al periódico que Keeler, que padecía una enfermedad pulmonar, falleció el lunes en el hospital universitario Princess Royal de Farnborough, en el sureste de Inglaterra.

Su hijo, Seymour Platt, de 46 años y que reside en Irlanda, declaró al diario que "hubo mucho bien en la trágica vida" de su madre, a la que los acontecimientos de los años sesenta hicieron "mucho daño". "Se ganó su lugar en la historia británica pero pagando un alto precio personal", escribe su hijo. "Todos estamos muy orgullosos de quien fue".

Con solo 19 años, Keeler (1942, Uxbridge), que en la época trabajaba en cabarets del Soho londinense, se vio involucrada en uno de los escándalos políticos más sonados de la historia reciente de Reino Unido. La joven fue una de las mujeres captadas por el osteópata Stephen Ward, que montaba fiestas sexuales para la aristocracia británica, y mantuvo una relación con el entonces ministro de la Guerra conservador, John Profumo.

La modelo fallecida Christine Keeler. REUTERS FILE PHOTO REUTERS

El 5 de junio de 1963, en plena Guerra Fría, Profumo se vio obligado a dimitir al revelarse que Keeler no solo había mantenido una relación con él, sino también con Yevgeny Eugene Ivanov, un destacado agregado naval de la Embajada soviética en Londres, y que había mentido sobre el asunto en el Parlamento británico. Abochornado y desprestigiado, John Profumo (1915-2006) dejó el Gobierno de MacMillan, entre acusaciones de que había puesto en riesgo la seguridad nacional. El escándalo sacudió a la clase dirigente británica y contribuyó en gran medida a la derrota del primer ministro conservador saliente, Harold Macmillan, al año siguiente frente al laborista Harold Wilson.

ampliar foto Christine Keeler, en abril de 1963. AP

Las connotaciones políticas del suceso acabaron con la carrera política del diputado tory al desvelarse que mantuvo relaciones sexuales con una joven prostituta, amante a su vez del agregado naval de la Embajada soviética que. John Profumo, casado con una conocida actriz inglesa, Valerie Hobson, abandonó la política y acabó trabajando en un centro de ayuda a personas sin hogar del este de Londres, lo que le valió en 1975 la condecoración de Comandante del Imperio Británico (CBE, siglas en inglés).

En 1983, al cumplirse 20 años del escándalo que conmovió a Reino Unido, Christine Keeler explicó su verdad: "Nunca hablé de política con Profumo y nunca llegué a ser amante del soviético". Keeler hizo estas explosivas declaraciones ante las cámaras de televisión con motivo de la aparición de su libro Nothing but.... "Durante 20 años —explicó— he sido una especie de recorte de periódico. Nunca he podido decir lo que yo quería o pensaba. Otras personas escribían libros, basura y mentiras sobre mi vida. Ahora soy yo quien cuenta la verdad".

"Mi relación con John Profumo duró solo un mes y era puramente sexual. Nunca hablamos de política, entre otras cosas porque a mí entonces no me interesaba nada", afirmó Keeler. Tampoco tuvo nunca oportunidad de hablar de política con el agregado naval soviético Eugene Ivanov. "No llegamos a ser amantes, solo nos acostamos una vez y nunca me sentí ligada a él". Ivanov, que según el Servicio Secreto británico trabajaba para la red de espionaje militar de la URSS, abandonó Inglaterra a toda prisa cuando el escándalo estalló.

ampliar foto John Profumol, a su llegada a su casa de Londres dos semanas depués de dimitir como ministro de la Guerra, en junio de 1963. cordon press

Christine aseguró en esa entrevista guardar un buen recuerdo del exministro, por quien se sintió fascinada al inicio de su relación, aunque se negó a volver a verle después del juicio. "Él quiso ponerse en contacto conmigo algún tiempo después, pero yo no quise. Le dije que ya me había causado bastantes problemas". Madre de dos hijos, vivía bajo el nombre de Sloane, pero en estos años el escándalo que protagonizó se ha aireado varias veces en series de televisión, e incluso el escándalo fue objeto de un musical.