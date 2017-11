El legado de Chiquito de la Calzada aún no tiene dueño

La muerte el pasado 11 de noviembre de Gregorio Sánchez Fernández, el conocidísimo humorista Chiquito de la Calzada, ha conmovido España. Las muestras de cariño con el cómico malagueño, fallecido a los 85 años, han llegado desde todos los ámbitos de la sociedad española, incluida la Casa del Rey, que en su cuenta oficial de Twitter lo tachó de “hombre bueno, entrañable, genial, artista de todos”. Sus cenizas han sido depositadas en el columbario de la cofradía del Cautivo de Málaga, en su barrio natal de la Trinidad, donde también reposan los restos de su esposa, Josefa García Gómez, Pepita, que murió en 2012 y dejó a Chiquito muy solo. Pero tras su muerte llega la incógnita de quién heredará su patrimonio.

El matrimonio no tuvo hijos y, apenas dos semanas después de su pérdida, los rumores sobre los posibles beneficiarios del patrimonio del humorista, que alcanzó la fama en 1994 a través del programa de chistes Genio y figura, cuando ya tenía 62 años, se han disparado. El testamento de Chiquito no se ha abierto todavía. Hay varias señales, sin embargo, que apuntan a que Loli Sánchez, una de la media docena de sobrinos del cómico, sería la máxima favorecida en ese reparto de bienes. Varias fuentes del entorno del cómico confirman este extremo. EL PAÍS se ha puesto en contacto con Sánchez, quien ha declinado atender a este periódico. Para saber si se convertirá o no en heredera universal, habrá que esperar a conocer la última voluntad de su famoso tío.

Se nos ha ido el gran Chiquito. Hombre bueno, entrañable, genial, artista de todos. Gracias Chiquito, nos harás sonreír siempre. — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 11 de noviembre de 2017

Loli es hija del fallecido Francisco, hermano mayor de Chiquito. Reside muy cerca de donde se encuentra el domicilio del humorista, en el paseo marítimo de la zona oeste de Málaga capital, y ha sido la persona que ha estado más pendiente de su familiar en los últimos años. “Es su sobrina más cercana”, subraya un amigo del cómico. Chiquito tiene otro hermano, Tomás, muy presente en el velatorio y en el funeral del artista, donde estuvo arropado por su esposa y sus dos hijos. Los dos hermanos, apuntan las fuentes consultadas, no estaban muy unidos.

“Chiquito no era muy gastón, su vida era modesta y austera”, explica otro amigo del fallecido humorista. La verdadera fortuna de Gregorio Sánchez estaría, según esas fuentes, en su cuenta corriente. “Dinero, tenía”, afirman. En cuanto a posibles propiedades inmobiliarias, poseía su casa de Málaga y dos plazas de aparcamiento.

Leslie Nielsen y Chiquito de la Calzada en un fotograma de la película 'Spanish Movie'.

Hijo de electricista y segundo de tres hermanos, sus orígenes fueron muy humildes. Comenzó a ganarse la vida como cantaor de flamenco y palmero siendo un crío y se subió por primera vez a un escenario con solo ocho años. Sus primeras giras fueron con la compañía Capullitos malagueños. Pasó toda su vida trabajando. La fama le sorprendió con 62 años gracias al programa de Antena 3 tras una vida de sacrificios en la que fue de tablao en tablao por todo el país y por fiestas privadas de gente adinera. Estuvo dos años en Japón. Todo cambió en 1994, cuando sedujo al público con su peculiar forma de contar los chistes y se convirtió en una referencia para sus compañeros de profesión.

Fotograma de la película 'Aquí llega Condemor; El pecador de la pradera', dirigida por Álvaro Sáenz de Heredia y protagonizada por Chiquito de la Calzada y Bigote Arrocet

Responsable de la normalización de expresiones como jaarl, fistro o ¿te da cuen…? el público lo adoraba. Retirado del foco mediático durante los últimos años, la vida social de Chiquito se desarrollaba en el centro de Málaga, especialmente en el conocido restaurante Chinitas, una segunda casa para él. Las peticiones de fotos y selfies cuando paseaba por la calle Larios y sus vías aledañas eran continuas. Él, durante todo el tiempo, no dejó de añorar a Pepita.

En noviembre de 2016 fue nombrado por la Diputación de Málaga Hijo Predilecto de la Provincia. Su vida comenzó a apagarse el pasado 14 de octubre, cuando sufrió una caída en su domicilio que provocó su ingreso en el hospital durante tres días. Apenas dos semanas después, fue hospitalizado de nuevo por una angina de pecho que se complicó con una infección. Murió la madrugada del 11 de noviembre. El reconocimiento hacia su arte y su humanidad ha sido masivo y unánime.