Han envenenado a mi perra ‘Maya’ y se va a morir

Maya es una perra preciosa de color marrón y blanco, una mestiza de golden retriever y border collie de casi cinco años que es la alegría de su casa. Al final murió. Peleó como una jabata durante 48 horas contra el veneno que ingirió en un parque público de Pamplona y que arrasó su cuerpo, llevándose por delante todo lo que encontraba por dentro. Pero existen varias razones por las que todavía se habla de ella en presente, como si un raticida no hubiera ganado esa última batalla. En primer lugar porque no hace ni una semana que estaba en casa con su familia. Feliz, sana, tranquila. En segundo, porque su recuerdo está más vivo que nunca, poniendo cara, nombre y fecha a una reivindicación que sus dueños han comenzado a dar forma en una petición en change.org contra el envenenamiento de animales (o cualquier ser vivo, incluidos los humanos) en lugares públicos. En tercero, porque en cuestión de horas se ha convertido en la perra de todos. Puede que en otro hogar exista otro can que tenga otra cara, responda a otro nombre, tenga otro carácter, tamaño o peculiaridad. Da igual. Todos pueden ser Maya. Todos, ahora, en presente, son Maya.

La familia Riol Montón al completo.

Alberto Riol, de 33 años, decidió adoptarla hace cuatro años. En aquel momento, Maya tenía casi cinco meses y supo de ella gracias a una amiga de su pareja, que le habló de un perrito en adopción de una asociación que, paradojas de la vida, se llama Animales sin suerte. Aquel perrito tuvo algunas complicaciones y por unas cosas u otras la adoptada acabó siendo Maya. Él, que es hijo único y está muy unido a sus padres, decidió dar el paso para ampliar la familia, para que sus padres estuvieran acompañados cuando él empezara a pasar largas temporadas en Madrid, por trabajo, y para que su madre, que había sufrido un cáncer y varias depresiones, tuviera alguna razón más para aferrarse a la vida. Y llegó ella. Pura luz. Energía viva. Su llegada fue un despertar general. Para la madre de Alberto, Puy Montón, que creó un vínculo especial con ella, y para su padre, Eduardo Riol, que nunca pensó que podría querer tanto a un animal y llorar tanto por la pérdida de un ser querido.

Maya creció dando y recibiendo amor a raudales. Porque Alberto es de los que piensan que un animal acaba siendo una calcomanía de sus dueños. Si derrochas amor, tu animal hará lo mismo. O tal vez en este caso fuera al revés. Nunca se sabe. Porque Maya llegó siendo una loquita que emanaba constantemente energía positiva y la comunión con su familia fue inmediata, como si estuviera escrito que ella había nacido para ser la cuarta integrante de la familia Riol Montón.

Maya y sus mimos con Puy.

Maya era la perra de los ojos pintados a lo Cleopatra, la que era feliz con su mantita morada, la que coleccionaba pelotas, propias y ajenas, y la que adoraba más que nada en este mundo, comer pan. No se sabe si fue eso lo que se llevó a la boca en el pipican de La Taconera, donde Puy la llevó el lunes de la semana pasada para que corriera un rato, como era habitual. Allí fue donde unos “pirómanos”, como Alberto llama a la gente que se dedica a hacer “daño de esta manera a seres inocentes” dejaron comida contaminada con matarratas. Un veneno difícil de detectar en las primeras horas de envenenamiento, vitales para empezar un tratamiento y para que el animal tenga alguna oportunidad de recuperarse.

El martes, un día después, Maya estaba decaída, triste, pero Puy pensó que se debía a que Alberto se había ido a Madrid, en esta ocasión con Eduardo, su padre, que quería acompañarlo a hacerse unas pruebas médicas. Maya solía ponerse triste cuando un miembro del núcleo familiar se iba unos días, así que no le dio importancia. El miércoles, sin embargo, los síntomas fueron más evidentes: con dolores, la perra hizo sus necesidades en casa, con sangre, y a Puy se le paró el corazón. A partir de ahí, Alberto, que viajó con su padre (y su suegra, que se desvivió por llevarles en coche) lo más rápido que pudo a Pamplona, narró a través de Twitter de una manera desgarradora cómo su perra luchaba ferozmente por su vida, cómo vivieron una especie de espejismo y cómo se chocaron finalmente con la realidad.

Han envenenado a mi Maya en Pamplona y se a morir.

No tengo palabras para expresar la impotencia que siento de que haya gente así dejando veneno en los parques… pic.twitter.com/qjGBToeNIO — Alberto Riol (@xmooth) 8 de noviembre de 2017

Aunque temblorosa, Maya puede caminar tras atenderle el veterinario de urgencia.

Le han puesto vitamina K para generar plaquetas y está respondiendo bien. No tienen por qué quedarle secuelas.

Aún es pronto para cualquier pronóstico. Pero parece que podría salir adelante... 💪🐶♥ pic.twitter.com/00QpesL4eM — Alberto Riol (@xmooth) 8 de noviembre de 2017

El veterinario dice que Maya ha pasado noche tranquila. No está crítica, pero sí grave: tiene el hígado muy dañado (ese órgano se regenera) y no le ha subido el hematocrito, así que van a hacerle transfusión de sangre. De momento no podemos verla para no alterarla.

(foto de 2016) pic.twitter.com/KcmEDrMkDO — Alberto Riol (@xmooth) 9 de noviembre de 2017

A Maya han terminado de hacerle transfusión.

Ayer tenía hematocrito en 18; por debajo de 20 no puede vivir.

Tras la transfusión y la vitamina K le ha subido a 24, pero sigue crítica.

Lo normal es 37, aunque con 30 podría hacer vida 'normal' si el hígado responde…

(foto de 2016) pic.twitter.com/vlqrvdifTa — Alberto Riol (@xmooth) 9 de noviembre de 2017

Posiblemente Maya sigue con veneno en el cuerpo, y podría seguir haciéndole efecto una semana... Las contramedidas (transfusión, vitamina K…) están ayudándole a luchar, pero la contaminación sigue ahí y juega en nuestra contra.

(foto de 2015) pic.twitter.com/zhjIdsK5wB — Alberto Riol (@xmooth) 9 de noviembre de 2017

Hemos estado con Maya. El veterinario ha considerado que le iba a dar energía, y así ha sido: ha reaccionado bien. Pero está muy grave: me he mareado mientras nos explicaban las analíticas porque no sé cómo sigue viva. Ha orinado mucha sangre porque sigue con veneno en el cuerpo. pic.twitter.com/yrKE5EWqNS — Alberto Riol (@xmooth) 9 de noviembre de 2017

La transfusión de hoy ha subido el hematocrito. Pero el hígado no da abasto y está deshecho. Podría regenerarse, pero para ello hace falta estar con sueros, vitamina K y transfusiones un tiempo, si es que sobrevive estos días. Está luchando y es joven. Ojalá lo logre. pic.twitter.com/nVwyAxSc55 — Alberto Riol (@xmooth) 9 de noviembre de 2017

Por explicar cómo mata un raticida: las sociedades de ratas mantienen a los ejemplares débiles (viejas, cojas) vivos para que prueben primero la nueva comida. Si esa rata muere, el resto ya no come. Por eso, los raticidas se idean para no dar síntomas y matar quizá días después. pic.twitter.com/e0ripQgpty — Alberto Riol (@xmooth) 9 de noviembre de 2017

A Maya le ha vuelto a bajar el hematocrito a 19 (por debajo de 20 es crítico, y 37 es lo deseable). Y ha empeorado porque ahora tiene una coagulación intravascular diseminada (micro-trombos por todo el cuerpo). Es una complicación grave dentro de un cuadro ya de por sí muy grave. pic.twitter.com/8jT1PP4CYl — Alberto Riol (@xmooth) 10 de noviembre de 2017

Maya está muy débil. Nos dicen en Sanivet Urdax que "está luchando como una jabata", pero hoy ya no podía andar. Tiene su pelotita. 🐶🔴

El trato veterinario está siendo inmejorable; al menos estamos tranquilos de saber que seguro está en las mejores manos: nos lo han demostrado. pic.twitter.com/UxpaHN8qlW — Alberto Riol (@xmooth) 10 de noviembre de 2017

Un breve vídeo de Maya, en la jaulita donde la tienen con sueros y muy buen trato. Se aprecia que tiene muy pocas fuerzas hoy porque lleva muchas horas luchando, y ha habido un bajón a media mañana. Si supiera todo el apoyo que tiene detrás... pic.twitter.com/okSF91uolM — Alberto Riol (@xmooth) 10 de noviembre de 2017

Hemos sedado a Maya para que no sufriera porque tenía muchas nuevas complicaciones. No iba a poder salir e iba a empezar a sufrir.

Le hemos acariciado y se ha ido mientras la tocábamos y le hablábamos. Nos sentía al lado.

Ha muerto tranquilita y en compañía.

Siempre querida. ♥🐶 pic.twitter.com/o0qiKbhkNv — Alberto Riol (@xmooth) 10 de noviembre de 2017

“Nos despedimos de ella, estuvimos acariciándola, diciéndole lo mucho que la queríamos. Y nos miró, tranquila. Así se fue apagando”, cuenta Alberto, con la voz quebrada y el corazón en un puño. Es consciente de que, lamentablemente, otros animales han corrido la misma suerte que Maya. En Pamplona y por el resto de España. Muchos de sus dueños no denuncian, así que el número contabilizado de ataques de este tipo no es real. La razón por la que la gente no acude a la policía es precisamente por la sensación de impunidad que se tiene y por la dificultad de encontrar pruebas contra personas determinadas. Según el Código Penal, este delito está castigado con una pena de entre cuatro meses y dos años de prisión. Alberto y sus padres denunciaron ante la Policía Municipal. Saben que es difícil encontrar al o los responsables de la muerte de Maya, pero sienten que deben hacer algo para honrar su memoria y por todos aquellos que aún van tranquilamente a correr al pipican.

“No queremos que sea una estadística, un número más, una perra más que murió envenenada. Por eso hemos creado el change.org, para que no vuelva a pasar con otros, para que se haga algo para evitarlo”. Por lo pronto, varios concejales de Ayuntamiento de Pamplona se han interesado en estudiar el caso y han mostrado su apoyo a los Riol Montón, que, a pesar de las muestras de cariño y solidaridad, siguen devastados.

Maya ya no está. Esa es la realidad. Pero su historia sirve ahora de lucha contra este tipo de pirómanos, de seres sin alma que no saben valorar la sonrisa de un animal. Ella era excepcional. Le quedaban muchos años por delante para robar pelotas, comer toneladas de pan, acurrucarse con Puy, chivarse de sus propias trastadas a Eduardo o jugar hasta caer rendida con Alberto. Era bella, elegante, cariñosa y juguetona. Una auténtica Riol Montón. Y, al igual que todos aquellos que hoy tienen otro nombre, otra cara u otra personalidad, no se merecía morir así. No se lo merece. En presente.