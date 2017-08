20 años del Sonorama en 10 discos

Durante los últimos veinte años, por los escenarios del Sonorama Ribera han pasado algunos de los mejores artistas de la música española contemporánea. En el festival, que cada verano acoge la localidad burgalesa de Aranda de Duero, han actuado grupos de la talla de Los Planetas, Vetusta Morla, Amaral, Supersubmarina, Izal, Nacha Pop, Dover, Los Enemigos o Nacho Vegas.

Hoy es el turno de pesos pesados como Ivan Ferreiro, Sidonie, Fangoria o Leiva. En definitiva, cientos de nombres y miles de canciones que forman parte de la historia de uno de los grandes eventos musicales del verano español. Como homenaje, el periodista musical de EL PAÍS, Fernando Navarro, elige para Escaparate 10 discos que conmemoran su vigésimo aniversario.

La Deriva (Vetusta Morla, 2014)

La Deriva fue el tercer disco que sacó al mercado la banda madrileña tras Mapas y Un día en el mundo. Canciones como "Golpe maestro" hacen de este álbum uno de los más significativos del grupo. "Fueron creciendo poco a poco hasta que con este LP, Vetusta Morla se consagró como uno de los referentes en la escena indie nacional", comenta Navarro.

Fluido García (Sidonie, 2011)

"Marc Ros, el vocalista de Sidonie, dijo que aunque este disco no funcionó bien, sí que llegó a conectar con el público del Sonorama. Ese LP tuvo una gran acogida en este festival". Aunque posteriormente Sidonie sacó dos álbumes más, Fluido García demostró la afinidad que tiene este grupo con el público del festival burgalés.

Viaje de estudios (Lori Meyers, 2004)

Lori Meyers se estrenó en el panorama musical con Viaje de estudios, su primer disco. Eran los inicios de la que entonces era una prometedora banda de Loja (Granada). "Abrían el Sonorama hace años cuando eran jóvenes. Desde entonces, el festival decidió apostar por ellos hasta convertirse en la banda consagrada que es hoy".

Agujeros de gusano (Izal, 2013)

"Sus inicios en el festival se remontan a cuando tocaban en la Plaza del Trigo de Aranda de Duero. Ahí empezaron a captar la atención de la industria. Crecieron progresivamente hasta ser uno de los grandes grupos indie de España", afirma el periodista de EL PAÍS. Y es que la banda liderada por Mikel Izal, llegó a ser disco de oro con su álbum Copacabana (2015).

Atlántico (Xoel López, 2012)

Para Fernando Navarro, Xoel López es uno de esos artistas que han crecido paralelamente al festival arandino. De cantar con su antiguo grupo, Deluxe, pasó a hacerlo en solitario con un estilo "totalmente reinventado" que lo catapultó a la cima musical. Precisamente Atlántico fue el primer álbum que firmó como Xoel López.

Second to none (Arizona Baby, 2009)

Este grupo vallisoletano ha estado ligado casi desde su creación al Sonorama. "Es una de las bandas más queridas. Su trayectoria siempre ha estado unida al festival y, hoy día, son un ejemplo muy representativo de todo lo que significa". Tras Songs to Sing Along (2005), Second to none fue el segundo LP que sacaron.

Electroviral (Supersubmarina, 2010)

No es casualidad que una de sus canciones se haya interpretado en uno de los conciertos especiales que se celebran por el XX aniversario del Sonorama. Supersubmarina guarda una estrecha relación con un festival que, tras el trágico accidente que sufrieron el año pasado, ha rendido varios homenajes a esta gran banda.

El manifiesto desastre (Nacho Vegas, 2008)

Hace años que el Sonorama depositó su confianza en Nacho Vegas. El músico asturiano ha podido disfrutar sobre los escenarios de Aranda de Duero desde que tocaba con su antiguo grupo Manta Ray. "Nacho Vegas percibe en este festival un ambiente diferente al de los demás. Le tiene un cariño especial", explica Fernando Navarro.

Naturaleza muerta (Fangoria, 2001)

La banda formada por Nacho Canut y Olvido Gara, más conocida como Alaska, es una de las que ha participado más veces en este festival de música. Según palabras del propio Navarro: "Esto demuestra que el Sonorama se abre a otros estilos y que verdaderamente apuesta por la buena música".

Cata Cheli (La Excepción, 2003)

La Excepción es otro ejemplo de la variedad de estilos que ha acogido el evento musical veraniego durante todas sus ediciones. El hecho de que el rap de El Langui y el Gitano Antón se haya escuchado en varias ocasiones en el Sonorama, son una muestra más del sonido ecléctico que acoge este ya mítico festival.

