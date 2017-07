Lincoln in the Bardo (George Saunders)

El 20 de febrero de 1862, en medio de la Guerra Civil, Willie Lincoln, tercer hijo de Abraham y Mary Todd Lincoln, moría a los 11 años de fiebre tifoidea. George Saunders (Amarillo, 1958) elabora en torno al drama del presidente la ficción histórica 'Lincoln in the Bardo', la esperada primera novela de este fenómeno del relato corto, género que lo consagró con Diez de diciembre (Ediciones Alfabia, 2013). Saunders —licenciado en Ingeniería de Minas y profesor de escritura en la Universidad de Siracusa— es una de las voces más originales de la literatura americana. Emotiva, de humor negro, audaz en la forma, Lincoln in the Bardo es el mágico perfil fabulado con raíz histórica de la tragedia familiar de un hombre sumido en la gran escabechina fratricida de una nación. / PABLO DE LLANO