Google y EL PAÍS lanzan un proyecto innovador de realidad virtual e infografía

Google ha anunciado una dotación de 500.000 euros para la iniciativa VR-INFOGRAPHICS, un proyecto conjunto del diario EL PAÍS con el resto de medios de PRISA Noticias, en el marco de la Digital News Initiative (DNI), una alianza entre la compañía del buscador y los editores de noticias de Europa para ofrecer soporte al periodismo de alta calidad mediante el uso de tecnología y la innovación. La dotación es una de las mayores de los proyectos seleccionados en España.

VR-INFOGRAPHICS pretende unir la información en tiempo real con la producción en realidad virtual para crear experiencias inmersivas para los lectores. El proyecto consiste en un entorno de trabajo para los infografistas que cubra toda la cadena de producción de infografías impresas, online, vídeo, vídeo en 360 y entornos inmersivos de realidad virtual. Para Javier Lasa, director de Multimedia y Movilidad de PRISA Tecnología, "la idea es crear una herramienta y una nueva narrativa, orientadas a usuarios que consumen la información periodística de un modo más visual e interactivo y también con idea de optimizar las infografías que ahora solo tienen una salida impresa y en web y que puedan aprovecharse en entornos inmersivos".

DNI ha escogido en su tercera ronda de financiación 107 proyectos europeos entre 988 presentados, con una dotación total de 22 millones de euros. Junto a la iniciativa de PRISA Noticias se han premiado otras seis españolas, con una dotación total de 1.993.000 euros.

En anteriores ronda, empresas de PRISA Noticias han recibido dotaciones para el proyecto Hertz (para simplificar el modo de compartir contenidos de radio), EL PAÍS HD (una herramienta que permite detectar piezas audiovisuales que son tendencia y las distribuye con rapidez) y Football Data Suite (o FDS, una explotación del big data aplicada a la información deportiva).

Según Noemí Ramírez, directora de Desarrollo Digital de EL PAÍS y PRISA Noticias, esta dotación permitirá "seguir en la senda de la innovación como uno de los pilares determinantes del desarrollo digital de los medios del grupo". En términos concretos, VR-INFOGRAPHICS va a permitir "investigar y explorar nuevas maneras de transmitir la información". Ofrecerá a los lectores narrativas y formatos "mucho más inmersivos, incluso participativos".

EL PAÍS forma parte desde un principio del proyecto de Google Páginas Móviles Aceleradas (AMP), siglas inglesas de un estándar que permite los editores, los programadores de aplicaciones y los usuarios consultar las noticias desde sus teléfonos con tiempos mínimos de carga.

En un comunicado, Google afirma haber detectado en los proyectos presentados "un creciente interés" por los experimentos alrededor de la comprobación de datos (un 29% más respecto a anteriores rondas), también ha constatado un aumento en iniciativas que incluyen Inteligencia artificial (un 23% más), periodismo de investigación (un 20% más) y realidad virtual (un 20% más). Casi la mitad de los proyectos presentados implican la colaboración entre dos o más medios.

La alianza Digital News Initiative (DNI), anunciada en abril de 2015, incluye la creación por parte de Google de un fondo de 150 millones de euros en tres años "para proyectos que muestren nuevas formas de pensar en la práctica del periodismo digital". Los socios fundadores fueron EL PAÍS (España), Les Echos (Francia), FAZ (Alemania), The Financial Times (Reino Unido), The Guardian (Reino Unido), NRC Media (Holanda), La Stampa (Italia) y Die Zeit (Alemania), junto a organizaciones del sector periodístico como European Journalism Centre (EJC), Global Editors Network (GEN) e International News Media Association (INMA).