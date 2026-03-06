Casa 47 pone 100 millones para comprar viviendas e incorporarlas al parque público

Leire Iglesias, presidenta de Casa47, en una de las viviendas de la entidad en Madrid, en una foto de archivo.

La nueva empresa estatal lanza una convocatoria al mercado privado en la que priman los bloques completos y conjuntos de pisos

La nueva empresa estatal Casa 47 se pone manos a la obra para ir incorporando viviendas al futuro parque público residencial. La compañía, presidida por Leire Iglesias, acaba de lanzar una convocatoria dotada con 100 millones de euros para comprar casas en el mercado privado e incorporarlas a su cartera de alquileres asequibles, según ha avanzado la entidad este viernes mediante un comunicado.

La empresa, que depende del Ministerio de Vivienda, lanza esta convocatoria tanto para empresas como para particulares que quieran vender las propiedades a la entidad pública. La convocatoria se dará a conocer en los próximos días en la plataforma de contratación del sector público y estará abierta durante cuatro meses.

Casa 47 ha puesto diferentes condicionantes para que los inmuebles sean elegibles. No pueden ser unifamiliares, tienen que ser exteriores, contar con ascensor para propiedades a partir de cuatro plantas, disponer de la Inspección Técnica de Edificios favorable y se tienen que entregar vacíos, salvo con un equipamiento mínimo en la cocina, y sin inquilinos. Respecto al tamaño, deberá situarse entre 40 y 120 metros cuadrados.

En el caso del precio de adquisición de los inmuebles, Casa 47 elegirá entre la menor de tres opciones: la oferta del vendedor; el valor de tasación, y el precio medio que marque el Portal Estadístico del Notariado (la oferta nunca podrá ser superior a ese importe medio de la zona).

El precio tiene un valor máximo de hasta 50 puntos a la hora de valorar la oferta. En la convocatoria también se contemplarán ciertos criterios, como que se trate de un edificio de viviendas completo, un conjunto de varias casas, o también si la propiedad se encuentra en las llamadas como zonas tensionadas (con más presión en el precio de los alquileres). Igualmente, se valorarán criterios de accesibilidad para personas con movilidad reducida, de eficiencia energética o pisos que hayan sido reformados recientemente.

Construir un parque de alquiler

El Ministerio de Vivienda encabezado por Isabel Rodríguez transformó el pasado año la antigua Sepes, tradicionalmente destinada a desarrollar suelo, en Casa 47. El Gobierno busca contar con una cartera residencial pública permanente para alcanzar alrededor de un 8% del parque total. Para conseguirlo, la entidad estatal buscará diferentes fórmulas. Por ejemplo, este tipo de convocatorias para comprar casas, así como incorporando activos del Estado o construyendo mediante cesión de suelo en concursos públicos.

Según los planes, las primeras casas disponibles de Casa 47 serán unas 6.000 unidades vacías de las 40.000 que Sareb (también conocida como el banco malo) va a traspasar a la entidad. De la misma procedencia serán unos 2.400 suelos, donde se calcula la construcción futura de unas 55.000 viviendas.

La intención de la empresa pública es lanzar cada trimestre procesos de adjudicación de alquileres asequibles para ciudadanos. La compañía ya lanzó a finales del pasado año un proyecto piloto para 171 pisos de alquiler asequible en Vigo, zonas afectadas por la dana en Valencia y en el municipio asturiano de Mieres.