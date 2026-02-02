Vivienda ya ha solicitado la retirada de más de 86.000 anuncios de pisos turísticos sin número de registro oficial

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha solicitado a los portales inmobiliarios que retiren más de 86.000 anuncios de pisos turísticos y de temporada porque no cumplen con los requisitos que establece la ley para este tipo de alojamientos. Esta cifra representa al cómputo total de reclamos colgados en distintas plataformas desde enero del pasado año, cuando arrancó el registro estatal de este tipo de inmuebles, según confirma el departamento que dirige Isabel Rodríguez. Los anuncios hacen referencia a viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido por no haber acreditado los requisitos necesarios para obtener esta licencia.

El registro único de alquileres turísticos y de temporada entró en vigor el 2 de enero de 2025 y obliga a los propietarios a tramitar un número de registro en la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos antes de anunciar su vivienda en plataformas digitales. Pese a que la norma comenzó a funcionar en aquel momento, la obligatoriedad de disponer de esta credencial no comenzó hasta el 1 de julio de ese mismo año, ya que se estableció un periodo transitorio. Sin embargo, desde hace doce meses y hasta hoy, Vivienda ha localizado un total de 86.275 viviendas anunciadas en distintos portales que carecen del número de registro pertinente pese a haberlo solicitado.

Los requisitos que se han de cumplir para obtener esta numeración imprescindible pasan por que los titulares aporten la referencia catastral, dirección, código registral único, tipo de alquiler y ocupación prevista del inmueble. También deben disponer de las licencias exigidas por la normativa autonómica o municipal como la turística, la de habitabilidad o la urbanística. Una vez que reciben el número de registro, este debe aparecer en todos los anuncios publicados, al tiempo que deben mantener actualizados los datos si cambian aspectos relevantes del inmueble o de su régimen de alquiler.

En los últimos doce meses, se han recibido 412.253 solicitudes de registro, mayoritariamente correspondientes al alquiler turístico (320.620, el 78%); mientras que las 91.608 restantes, el 22%, tenían que ver con el alquiler no turístico (esto es, de temporada). Una portavoz ministerial reconoce que la mayoría de peticiones rechazadas y, en consecuencia, de anuncios irregulares detectados se produjo a partir del mes de julio. De hecho, Vivienda reconoció haber rechazado casi 35.000 apartamentos vacacionales entre julio y agosto de los 69.000 que intentaron inscribirse. “Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez”, ha explicado el departamento de Rodríguez a través de un comunicado.

La mayor parte de las peticiones rechazadas provinieron de inmuebles situados en Andalucía (21.872), que encabeza la lista, por delante de la Comunidad Valenciana (14.387) y Canarias (13.726). Sin embargo, Madrid ―cuarta en la clasificación territorial, con 21.978 de las 26.355 solicitudes recibidas de alojamientos de temporada y 4.377 de alojamientos turísticos―, es el municipio con más denegaciones (5.344), por delante de Barcelona (5.005) y Málaga (2.993). Estas tres ciudades son puntos tradicionalmente muy calientes en cuanto a concentración de vivienda turística.

“Gracias al impulso del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el registro obligatorio de alojamientos de corta duración ya está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial”, se defiende el departamento de Rodríguez en el comunicado. Algunos de estos pisos pueden anunciarse durante un tiempo porque, antes de la obtención del número de registro definitivo, se les asigna uno temporal.

Monitorización y vigilancia

La información que ofrecen portales inmobiliarios como Idealista, Fotocasa o Airbnb está siendo monitorizada y vigilada por distintos organismos. El Ministerio de Consumo anunció recientemente la apertura de una investigación a estas plataformas tras comprobar que distintos reclamos publicados incumplían la ley de Vivienda por ofrecerse a unos precios que excedían los permitidos en las zonas declaradas como tensionadas. Según el ministerio, estas prácticas podrían ser infracciones de la normativa de consumo al ser “desleales por engañosas”, y el ministro, Pablo Bustinduy, subrayó entonces que se buscará “garantizar la correcta aplicación de la ley de vivienda, luchar contra la proliferación de los pisos turísticos ilegales y erradicar las prácticas fraudulentas y abusivas de las inmobiliarias”.

En su batalla contra estas prácticas, Consumo ha multado ya a otras compañías, como Airbnb, a quien impuso en diciembre del año pasado una sanción de 64 millones de euros por permitir que hubiera pisos en su portal publicitándose pese a no contar con una licencia. Esta fue la segunda multa de mayor cuantía impuesta por Consumo a una única compañía, tras los 108 millones que recayeron sobre Ryanair en noviembre de 2024 por prácticas abusivas como las de cobrar suplementos por el equipaje de mano. Otra empresa que se encuentra en aviso de sanción es Alquiler Seguro, a la que se le acusa de vulnerar los derechos de los consumidores, y que se enfrenta a una multa de 3,6 millones de euros.