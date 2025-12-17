Las hipotecas alcanzan en octubre su máximo en 15 años con 52.198 préstamos firmados

En sintonía con el incremento que están experimentando las compraventas en el final de año, la firma de hipotecas también avanza en estos últimos compases del curso a un ritmo inédito. En octubre se firmaron 52.198 préstamos para la compra de una casa, récord del ejercicio actual y la marca más elevada en un mes desde septiembre de 2010, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El importe medio de las hipotecas, sin embargo, se rebajó ligeramente respecto a los registros de septiembre y se situó en los 167.080 euros; al tiempo que el tipo de interés medio de los créditos se estableció en el 2,81%, la cuantía más reducida en lo que va de año.

Los datos del INE evidencian una progresión ascendente en la firma de hipotecas en los últimos tres meses del año, en los que se han rubricado casi 19.000 préstamos. Este último empujón ha permitido que, a falta de dos datos mensuales para terminar el año, el número total de operaciones se haya elevado hasta las 419.913, y se encuentre prácticamente a punto de superar el volumen total de 2024 (425.522). Son estas, por tanto, unas cifras acumuladas en este punto de récord, que solo quedan por detrás de los registros de 2010 (524.533), a pesar de que todavía palidecen si se comparan con las que se dieron en el momento más álgido de la burbuja inmobiliaria, en 2006 (1.144.041).

“Estamos ante una cifra extraordinaria. Octubre siempre es un mes fuerte, pero este dato confirma que el mercado hipotecario se encuentra en un momento de enorme actividad”, explica Ricard Garriga, CEO y cofundador de Trioteca. Vista la tendencia actual, es muy posible que el ejercicio cierre por encima de las 500.000 operaciones, una cota que no se alcanzaba desde antes de la crisis financiera. “Superar esta marca sería una señal muy clara de normalización y fortaleza del mercado, pese al contexto de precios elevados de la vivienda”, señala Garriga.

La estacionalidad del mercado inmobiliario, que en verano pisa el freno y empieza a remontar en octubre, ha vuelto a jugar a favor de los registros de este mes. “Las búsquedas y negociaciones realizadas durante el verano suelen materializarse en octubre, lo que convierte a este mes en uno de los más propensos a las firmas. Aun así, el dato confirma la solidez del mercado y la continuidad de la actividad en niveles muy elevados”, se suma Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

El número de hipotecas de octubre es, según el INE, un 13,2% superior al fijado en el mes precedente (46.120) ―la anterior marca más elevada del curso―; y un 0,6% más alto que el del mes de octubre de 2024 (51.897). A pesar de esta mayor actividad comparada, el importe medio de los préstamos se redujo tras tres meses de subidas, y cayó un 2,6% en la comparación con septiembre (lo hizo en 4.532 euros). Sin embargo, esta pequeña relajación no emborrona, en absoluto, la senda alcista que han ido experimentando los créditos en los últimos años, puesto que los 167.080 de media que se dieron en octubre están un 10,4% por encima de los que se alcanzaron en el mes del año pasado (151.404).

El salto en el volumen de hipotecas de octubre se sustentó territorialmente en el aumento de firmas respecto a septiembre que se dio en casi todas las comunidades autónomas, a excepción de País Vasco, Baleares y Ceuta, los únicos lugares en los que la cifra menguó. Del otro lado, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron las zonas en las que se produjo un mayor volumen de firmas, si bien, porcentualmente, los mayores crecimientos se experimentaron en Asturias (+47,8%), Cantabria (+25,4%) y Castilla-La Mancha (+27%).

Los tipos, a la baja

Pese a que las proyecciones del Banco Central Europeo (BCE) no hablan de que vaya a mantenerse en los próximos meses la senda de rebajas en los tipos de interés que tanto favorecen la negociación de las hipotecas, el control, más o menos estable de la inflación (fijada en el 3% en noviembre), y las últimas decisiones de este organismo ―que en octubre decidió mantener por tercera vez consecutiva los tipos fijos en el 2%―, han permitido negociar unas condiciones algo más favorables en las hipotecas en el último mes.

Así, el tipo medio de interés se situó en el 2,81%, ligeramente por debajo de los datos de septiembre (2,85%), pero muy alejados de los que se dieron en el mismo mes de 2024 (-10,1%). Con esta reducción de octubre, son ya cuatro las caídas mensuales consecutivas ―desde junio el porcentaje se ha rebajado en casi dos décimas―, lo que ha insuflado gasolina al número de compraventas en el tramo final del ejercicio, que en octubre se elevó hasta las 67.789 operaciones, la cifra más elevada del año.

De nuevo, el grueso de las hipotecas que se firmaron en el décimo mes del año fueron a tipo fijo (61,3% por 38,7%, respectivamente), una predominancia superior a la que se dio en septiembre y en agosto, pese al estancamiento de los tipos; mientras que el plazo medio de estos préstamos se estableció en los 26 años, uno más que en lo que va de año.