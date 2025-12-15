La vivienda no afloja en octubre: se vendieron 67.789 casas, récord en lo que va de año

El volumen de venta de viviendas en lo que va de año mantiene un rumbo estable y al alza. En octubre se vendieron 67.789 casas, según los últimos datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 6,3% más que en septiembre, y la cifra más elevada en todo 2025. Sin embargo, este crecimiento es sustancialmente más bajo que el que se produjo entre los mismos meses del año pasado, cuando la subida fue de más del doble (13,1%). Además, comparando los dos últimos octubres, la cifra de casas vendidas también se ha rebajado, en 1.712 exactamente. Algo lógico, por otra parte, teniendo en cuenta que en el décimo mes de 2024 se alcanzó la cifra más elevada de transacciones en este periodo (69.501), de acuerdo con la serie histórica que se remonta hasta 2007. Sin embargo, la inercia que arrastra 2025 le sitúa próximo a romper todos los registros de ventas de las últimas dos décadas.

Pese a quedar por debajo en la comparación interanual, las cerca de 68.000 viviendas que se vendieron en el último mes de octubre son el total más elevado de todo el año ―superando las 64.730 de julio―, y permiten que a falta de dos meses (contables) para que termine el año, ya se haya superado la barrera de las 600.000 operaciones de compraventa. La velocidad de crucero, por tanto, se mantiene, y encara el último trimestre con fuerza. Algo que no sucedía en este momento del curso desde 2007, y que permite que sigan vigentes las previsiones del sector de alcanzar las 750.000 operaciones a lo largo de 2025.

De nuevo, la vivienda usada acaparó prácticamente la totalidad de las operaciones en octubre, muy por delante de la obra nueva (53.325 y 14.464, respectivamente); e incluso incrementó sustancialmente su peso respecto al volumen de operaciones de este tipo de inmuebles en el mes precedente (+6,7%); y supera también, aunque muy ligeramente al de octubre de 2024 (0,5%). Del mismo modo, y como viene siendo habitual, la mayoría de la vivienda que se vendió fue libre (63.333), frente a la protegida (4.456), que superó la marca de septiembre (en apenas 68 inmuebles), pero se quedó muy por debajo de los registros del año pasado (-825).

Tirón del norte

Los últimos datos del INE permiten comprobar que, pese al buen ritmo general, el mayor incremento porcentual de operaciones respecto a los datos de septiembre se dieron especialmente en lugares del norte. Así, Cantabria (+32,6%) y Asturias (+25,8%) coparon las mejorías más elevadas, seguidas de la que se produjo en Cataluña (+16,9%). Del otro lado, también hubo territorios en los que el número de casas vendidas se rebajó: es el caso de Aragón (-1,8%), Castilla-La Mancha (5%), Comunidad Valenciana (-2%), Navarra (-3,2%) y País Vasco (-8%).

Los registros de la oficina estadística también advierten de que tanto el número de donaciones como el de herencias creció en octubre respecto a los números de septiembre. Las ofrendas se elevaron hasta las 2.198 (+15%), al tiempo que las transmisiones por defunciones se incrementaron hasta las 19.508 (+13,6%).