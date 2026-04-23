Lace Lithography quiere revolucionar la producción de chips (y acaba de conseguir 40 millones para hacerlo)

Adrià Salvador Palau, físico doctorado en Cambridge y especialista en rayos atómicos e inteligencia artificial (35 años) conoció a Bodil Host, física danesa de 53 años, mientras cursaba su beca Erasmus en la universidad de Bergen (Noruega), donde ella impartía clases. Tiempo después, cuando el español ya había iniciado su carrera profesional —primero en el equipo de I+D de la española Glovo y luego en Microsoft— volvieron a encontrarse gracias a un proyecto europeo que Host lideraba para explotar nuevas técnicas de litografía aplicadas a la fabricación de chips.

La física, que ha dedicado toda su vida a la investigación básica, se dio cuenta de que no podía avanzar sin solucionar un problema fundamental en el proceso: el diseño de máscaras, que, para entendernos, son los “moldes” que se usan para hacer los chips. De modo que le pidió ayuda al español y juntos fundaron Lace Lithography, una start-up noruegoespañola que acaba de recibir una ronda de inversión de 40 millones liderada por Atomico junto a M12, el brazo de capital riesgo de Microsoft, Linse Capital, la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica y Nysnø. También participan en la sociedad, entre otros, el fondo paneuropeo Vsquared y Future Ventures, el fondo de Steve Jurvetson, uno de los consejeros de SpaceX.

La empresa, con 50 empleados, obtuvo ingresos de 763.000 euros (2024) en su filial española, una facturación intragrupo, ya que están el la fase previa a la generación de ingresos por la venta de sus equipos. Tiene cuatro oficinas en Europa y quiere demostrar que sus máquinas de fabricación de chips, todavía en desarrollo, aportarán un valor tecnológico diferencial sobre lo que existe en el mercado. Ahora, fabricantes como TSMC o Intel emplean un proceso llamado litografía que utiliza luz para dibujar circuitos complejos que forman la base de los chips. “Nuestra tecnología combina un avance clave en el diseño de máscaras de litografía mediante el uso de IA, con la generación de rayos atómicos para crear una tecnología con potencial de producir un alto volumen de obleas sin prácticamente límites de resolución”, explica Salvador.

Si su tecnología funciona podría suponer una auténtica revolución en el competitivo sector dominado por la neerlandesa ASML, ya que en vez de luz, como las máquinas convencionales, utilizan átomos, lo que les permite tener una longitud de onda mucho más baja, y así utilizar unas 100 veces menos energía que una máquina EUV (ultravioleta extrema) convencional. “La longitud de onda es lo que te aporta la resolución de una máquina de litografía. El problema es que cada vez cuesta más llegar a altas resoluciones, porque si quieres conseguir una longitud de onda más baja tienes que utilizar mucha más energía, y esto es un problema muy grande. Utilizando átomos con nuestro sistema, mediante un proceso que se llama excitación del átomo, obtenemos esa ventaja”, explica el español.

Lace presentó los resultados en febrero en una conferencia del sector celebrada en San José, California, junto con el instituto de investigación de semiconductores IMEC, y ha publicado una prueba de concepto en la revista de litografía más importante del mundo, SPIE advanced lithography.

Pero pasar del laboratorio a la fabricación no será nada fácil. A principios de 2027 esperan colocar sus máquinas en un pilot fab, una planta piloto, que les servirá de puente entre la investigación y la producción a gran escala, prevista a partir de 2030.

Salvador cree que en este campo Europa debería apostar decididamente para ganar la tan ansiada autonomía estratégica que persigue el continente. No es algo trivial, debido al elevado nivel de inversión que exige todo el proceso. “Estamos desarrollando la tecnología aún, no somos ingenuos, sabemos que ponerla en producción a muy alta resolución es complicado, costoso y competitivo. Nuestra idea no es reemplazar la fotolitografía [utilizada actualmente], sino dar a la industria un mapa de ruta más allá de lo que se puede hacer ahora”.

Para proteger su hallazgo ya tienen registradas varias familias de patentes y confían en que, gracias al respaldo de sus inversores y de la colaboración con otras empresas y centros de investigación, Europa pueda diferenciarse con una tecnología que ayude a satisfacer la elevadísima demanda de computación en el mundo. “La carrera de la tecnología siempre se ha basado en tener mejores chips. Creemos que es muy bueno para Europa que la litografía avanzada esté aquí”.