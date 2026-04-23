El ERE de Capgemini afectará a un máximo de 748 personas en España, un 6,8% de la plantilla

El expediente de regulación de empleo (ERE) que la consultora tecnológica Capgemini prevé hacer en España afectará a un máximo de 748 personas, según han informado fuentes cercanas a la negociación a este periódico. La filial española de la firma francesa cuenta con más de 11.000 profesionales en el país, lo que supondría un impacto en el 6,8% de la plantilla nacional.

Capgemini España, que desde el pasado 1 de febrero está pilotada por Laurent Perea como consejero delegado en sustitución de Luis Abad, comunicó el pasado 10 de abril a los representantes de los trabajadores que tenía intención de iniciar un “proceso de restructuración” debido a la incidencia de la inteligencia artificial. “La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto”, señaló entonces la consultora.

La primera mesa de negociación de la compañía y sindicatos ha tenido lugar este jueves y la empresa ha comunicado que el ERE podría afectar a casi el 7% de los trabajadores, la mayoría de ellos, profesionales que se encuentran sin proyecto asignado (lo que en el argot de la consultoría tecnológica se denomina bench, banquillo en inglés). El ERE afectará a siete centros de trabajos (Madrid, Barcelona, Asturias, Valencia, Sevilla, Málaga y Cádiz) de la veintena que están repartidos por 14 provincias del territorio nacional.

Capgemini empezó a operar en España en 1975 y desde entonces ofrece servicios que incluyen la consultoría estratégica, tecnologías de la información, ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión empresarial o soluciones cloud de ingeniería en la industria inteligente. En el ejercicio de 2025, el grupo obtuvo a nivel global unos ingresos de 22.465 millones de euros (1,7% más que en 2024), si bien el beneficio neto cayó un 4,2%, quedando en 1.601 millones.

El consejero delegado del Grupo Capgemini, Aiman ​​Ezzat, destacó durante la presentación de los resultados la “notable aceleración del crecimiento” durante 2025 y el “margen operativo robusto” del 13,3% de la facturación, así como la evolución de los planes de transformación digital basados en IA. Sin embargo, advirtió que la compañía también estaba “acelerando” en alinear sus capacidades a la estrategia de crecimiento, lo que le llevó a revelar que ello “impulsará diversas iniciativas de adaptación de la fuerza laboral y las competencias, específicas para cada país, lo que generará costes de reestructuración acumulados de aproximadamente 700 millones de euros en los próximos dos años”.

En Francia, el anuncio del despido colectivo tuvo lugar en enero, cuando presentó un “proyecto de adaptación”, que podría suponer la supresión de hasta 2.400 puestos de trabajo, un 7% de la plantilla en ese país. El anuncio del despido colectivo en España llegó casi tres meses después. La empresa justifica la reestructuración de la plantilla en que, además de la incertidumbre que están generando los avances tecnológicos, “las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente”, por lo que se están “adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que sus equipos cuenten con las competencias adecuadas para el futuro”.