Capgemini anuncia un ERE en España por la incidencia de la inteligencia artificial

La consultora, que cuenta con una plantilla de más de 11.000 profesionales en territorio nacional, alega un “entorno operativo cada vez más incierto”

La consultora tecnológica Capgemini ha anunciado un procedimiento de despido colectivo en su plantilla de España por la incidencia que la inteligencia artificial está teniendo en el sector. “La innovación tecnológica se está acelerando, generando nuevas oportunidades, pero también nuevos retos en un entorno operativo cada vez más incierto”, ha señalado la firma francesa.

La consultora tecnológica ha informado ya a los representantes de los trabajadores de su intención de iniciar “un proceso de reestructuración” de la plantilla formada por más de 11.000 profesionales. Por el momento, no ha trascendido el número de empleados afectados por el ERE.

Capgemini empezó a operar en España en 1975 y desde entonces ofrece servicios que incluyen a consultoría estratégica, tecnologías de la información, ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión empresarial, soluciones cloud e ingeniería en la industria inteligente. La consultora se encuentra presente en 14 ciudades de todo el territorio nacional. Desde el pasado 1 de febrero, Laurent Perea ejerce como consejero delegado de la filial española, en sustitución de Luis Abad.

El anuncio del despido colectivo en España tiene lugar casi tres meses después presentara en Francia un “proyecto de adaptación”, que podría supone la supresión de hasta 2.400 puestos de trabajo, un 7% de la plantilla en ese país, según informa la agencia EFE.

Capgemini justifica la reestructuración de la plantilla en que, además de la incertidumbre que está generando los avances tecnológicos, “las necesidades de los clientes también evolucionan rápidamente”, por lo que se están “adaptando para responder a estas nuevas demandas y a los cambios tecnológicos, garantizando que sus equipos cuenten con las competencias adecuadas para el futuro”. La primera reunión de la mesa de negociación está prevista para el 23 de abril.

La inteligencia artificial está afectando directamente a las tecnológicas. Amazon anunció en en enero la eliminación de 16.000 empleos en todo el mundo. Pero no era la primera. Se trataba de la segunda gran ronda de despidos en tres meses. Dicho ajuste forma parte de una fuerte reestructuración puesta en marcha por el gigante tecnológico estadounidense, tras la sobrecontratación registrada durante los años posteriores a la pandemia y la expansión de la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA).