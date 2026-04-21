Nestlé anuncia el despido de hasta el 7% de su plantilla en España

Los despidos que Nestlé anunció a nivel global a finales del año pasado llegan a España. Este martes, a través de un comunicado, la multinacional de origen suizo ha anunciado el inicio de un procedimiento de despido colectivo (ERE) en nuestro país. En concreto, Nestlé prescindirá de un máximo de 301 trabajadores del total de los 4.158 que componen su plantilla española, con lo que el ajuste se queda en un 7%.

Según indica la compañía, la medida responde a la evolución de su sector —el del gran consumo— que está viéndose afectado por “el aumento de los costes operativos, el cambio de hábitos en el consumidor y el avance de la marca de distribución”. Nestlé argumenta que este contexto “impulsa la necesidad de adaptar la compañía a los retos actuales del mercado y de avanzar hacia un modelo más eficiente, ágil y focalizado en sus marcas estratégicas, mediante la automatización y digitalización de procesos, para asegurar la viabilidad del negocio y la generación de valor a largo plazo”.

En concreto, los despidos de los 301 trabajadores se efectuarán en posiciones de oficinas, equipos de ventas, centros de distribución y en seis de sus centros de producción en el país. En concreto, la medida se aplicará en los centros de Pontecesures (Pontevedra), Sebares (Asturias), La Penilla (Cantabria), Miajadas (Cáceres), Reus (Tarragona) y Girona.

La compañía ha especificado que ya ha informado a sus trabajadores del ERE. Ahora, se activará el proceso de negociación con la representación legal de los mismos, con el objetivo de explorar medidas que minimicen el impacto en el empleo y ofrecer apoyo a los profesionales afectados.

Nestlé está presente en 185 países de todo el mundo y cuenta con 271.000 empleados. A mediados de octubre de 2025, la primera medida del nuevo equipo directivo de Nestlé, encabezado en la presidencia por Pablo Isla y por el consejero delegado Philipp Navratil, fue el anuncio de un plan de 16.000 despidos en los próximos dos años, casi el 6% de su plantilla total. Estos despidos en España se enmarcan dentro de ese anuncio que provocó que las acciones de la compañía se dispararan ese día un 9,3% en Bolsa.

En España, Nestlé cerró el ejercicio 2025 con una cifra de ventas de 2.894 millones de euros, un incremento del 12% respecto a la cifra del año anterior. A nivel global, el grupo suizo acabó 2025 con unas ventas totales de 89.490 millones de francos suizos, unos 98.700 millones de euros, lo que implica un retroceso del 2% respecto al año anterior. El beneficio neto fue de 9.033 millones de francos suizos, 9.900 millones de euros, un 17% menos, debido a las caídas en los márgenes y los beneficios operativos.