Ficosa ultima un ERE para 172 personas en la planta de Viladecavalls

La compañía, especializada en componentes para coches, alega una reducción de la producción en el sector del automóvil

La dirección de Ficosa ultima un ERE para despedir a 172 personas de la planta en Viladecavalls (Barcelona). La empresa, según avanzó El Periódico, ha empezado a trasladar a los sindicatos su intención de presentar este ERE. Fuentes sindicales aseguran que la empresa justifica esa cifra aproximada de despidos, sobre un total de 800 empleados que trabajan en esa planta, alegando una bajada de producción del sector del automóvil.

De los posibles afectados por el expediente, unos 125 corresponden a personal de producción, tanto producción directa -en líneas de montaje- como indirecta -calidad, logística y otros servicios-, mientras que casi medio centenar son personal de ingeniería, según fuentes sindicales.

Esas fuentes aseguran que los planes de reducir plantilla les fueron trasladados hace unas tres semanas y esperan que la negociación comience en los próximos días. Una parte de las salidas, señalan, podría corresponder a un plan de jubilaciones o baja incentivadas, en una plantilla con un alto porcentaje de trabajadores mayores de 50 y 60 años.

La empresa, por su parte, ha indicado en un comunicado que el objetivo del expediente es “adaptar su estructura organizativa y productiva al nivel actual de actividad”. “Se trata de una decisión difícil, que responde a los cambios en la demanda de los clientes y en los volúmenes de producción de los proyectos desarrollados en la planta de Viladecavalls, en un contexto especialmente exigente para el conjunto del sector global de la automoción”, ha agregado Ficosa.

La empresa “Ficosa es plenamente consciente del impacto que esta medida tiene sobre las personas y, por ello, afronta este proceso con la máxima responsabilidad, respeto y voluntad de diálogo”, ha señalado.

La planta de Viladecavalls está centrada principalmente en sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) como cámaras, sensores y dispositivos de seguridad para vehículos. Ficosa está controlada por la familia Pujol, dado que la japonesa Panasonic oficializó en febrero que se desprendía del 69% que controlaba del capital.