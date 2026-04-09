Seat lanza el Cupra Raval, su gran baza para recuperar la rentabilidad perdida

Seat ha presentado este jueves su nuevo modelo Cupra Raval, el primer coche 100% eléctrico de la marca, que se fabricará íntegramente en la planta de Martorell. El Raval llega en medio de una gran expectación, ya que está llamado a ser la gran baza para que el fabricante de coches español recupere la rentabilidad que ha perdido en los últimos años. Este nuevo modelo de Cupra quiere ser un coche urbano eléctrico accesible —se comercializará a partir de los 26.000 euros— y lleva el nombre de uno de los barrios céntricos de Barcelona, del que quiere tomar su carácter rebelde y artístico. “Representa la culminación de ese proceso de electromovilidad que llevamos años llevando a cabo”, ha expresado el consejero delegado de Seat y Cupra, Markus Haupt, en la presentación en Barcelona.

El lanzamiento del Cupra Raval ha tenido como epicentro la ciudad donde fue ideado y diseñado, pero la marca le ha querido dar un carácter global a su presentación, mostrando el automóvil simultáneamente en distintas ciudades europeas, con conciertos de renombrados artistas a las 18.30 horas, entre ellos Nathy Peluso en la plaza de Cataluña de Barcelona, o Guitarrica de la Fuente en la Puerta del Sol de Madrid. El leitmotiv del lanzamiento ha sido el atrevimiento del modelo: “En cuatro metros que tiene el coche tenemos todo el ADN de la marca. Es un coche deportivo, super rebelde como es el barrio del Raval. El nombre muestra la rebeldía y el arte, que se ve en el diseño”.

A Haupt le han acompañado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministro de Industria, Jordi Hereu, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, entre otras autoridades en un acto en la Casa Seat lleno hasta los topes. La compañía también ha decidido cambiar el nombre temporalmente de esta sede ciudadana, que pasará a llamarse Casa Cupra Raval. “Hay una historia de mucha vinculación entre Seat y Cupra y Barcelona. Es una industria que ha significado mucho para Barcelona”, ha dicho Collboni, que ha añadido el simbolismo de un nuevo modelo de coche accesible para la ciudadanía: “Y hay una historia de la democratización del automóvil. Para nuestra generación fue el Seat Ibiza, y para la nueva generación puede llegar la democratización del coche eléctrico”. En esta democratización, serán claves las ayudas del Gobierno para el coche eléctrico, que pueden rebajar unos 4.000 euros el precio inicial del vehículo. “Hay que comprar coches eléctricos, es el camino”, ha dicho Illa.

Este coche, tal como ha expresado Hereu, “es la garantía del futuro” para los trabajadores de Seat y para el fabricante en general. El Cupra Raval es una de las apuestas del Grupo Volkswagen, matriz de las marcas Seat y Cupra, por la electromovilidad accesible. La decisión de fabricar el coche íntegramente en la planta de Martorell (se asienta sobre la nueva plataforma MEB+) es clave en la transformación de esta fábrica, que ha incluido grandes inversiones como la instalación de la planta de ensamblaje de baterías, que suministrará los packs de celdas de baterías que necesita el nuevo modelo. El Cupra Raval, que tendrá una autonomía de unos 450 kilómetros, es el primero del cuarteto de coches de esta gama que tiene en proyección el grupo alemán, y que incluirá también el Volkswagen ID.Polo, El Volkswagen ID. Cross y el Skoda Epiq. “El Raval contribuirá a la transformación de la automoción en toda Europa”, ha dicho Hereu. Con todo, los sindicatos de Seat temen que apostarlo todo a un solo modelo puede ser arriesgado, y reclaman que se asignen a Martorell más modelos, especialmente coches eléctricos de mayor tamaño.

El lanzamiento del Cupra Raval llega en un momento crucial para la compañía, que en los últimos años ha sufrido las consecuencias de una transición hacia el coche eléctrico que no terminaba de arrancar, los mayores costes de esta transición, y los vaivenes macroeconómicos globales. La compañía necesita un revulsivo para recuperar la rentabilidad perdida. El fabricante quiere aprovechar el lento pero cada vez más constante tirón de los coches eléctricos —las matriculaciones de estos vehículos han subido un 56% en el primer trimestre, según los datos de Anfac— para seguir vendiendo coches pero, sobre todo, volver a ganar dinero.

El año 2025 fue muy complejo para la compañía. Seat S.A. —que incluye las marcas Seat, Cupra y los coches de Audi que se hacen en la fábrica de Martorell— creció un 3% en coches vendidos (657.413 unidades) y un 5,1% en facturación (15.300 millones de euros), pero este crecimiento no tuvo una traducción en rentabilidad. Más bien al contrario. El beneficio operativo fue de solo un millón de euros, frente a los 633 millones registrados en 2024, un 99% menos, a causa sobre todo de los aranceles de la Unión Europea, que afectaron durante todo el año al Cupra Tavascan.

El Cupra Tavascan tenía que ser el coche en el que la marca se apoyase para dar un salto en la rentabilidad, pero al decidir que se fabricara en China, fue castigado por la Unión Europea igual que todos los coches de fabricación china. Estos aranceles extraordinarios afectaron al coche los meses finales de 2024 y todo el año 2025, y fueron suspendidos en febrero de este año.