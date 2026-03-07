Musk impulsa el salto al parqué de SpaceX con la industria espacial en efervescencia en Bolsa

Elon Musk continúa dando pasos en el proceso de salida a Bolsa de SpaceX, que puede ser la mayor de la historia, con una captación de recursos de cerca de 50.000 millones de dólares (casi 42.350 millones de euros, al cambio actual), y una valoración total de la empresa que se iría a los 1,5 billones. El entorno, de momento, parece favorecer sus planes por el interés inversor en la industria espacial, gracias a proyectos como el Golden Dome de Estados Unidos; los planes de inversión en el ámbito de la defensa, de nuevo en el centro del escenario con la guerra en Oriente Medio; la reactivación de las misiones a la Luna o Marte; o el despliegue de las nueva redes de telecomunicaciones satelitales, como Starlink o Amazon Leo. En el último año, algunas de las principales empresas cotizadas del sector espacial acumulan una fuerte revalorización, duplicando y triplicando su valor en algunos de los casos.

Así, las acciones de Rocket Lab acumulan una revalorización en el último año del 230%, elevando su capitalización bursátil hasta los 38.000 millones de dólares (unos 32.200 millones de euros). La firma, que en los últimos días ha vivido sesiones con subidas y bajadas con una fuerte volatilidad, tiene una de sus principales apuestas en torno a su cohete de carga media Electron, y el despliegue de los satélites para Open Cosmos. Los medios especializados apuntan que los inversores están pendientes de la demanda de servicios dedicados de lanzamiento de satélites pequeños.

Rocket Lab, que también busca hacerse hueco en los contratos para las pruebas piloto con el Departamento de Defensa de EE UU, ha contado con el respaldo de bancos de inversión como Bank of America, Goldman Sachs o Morgan Stanley, que han elevado el precio objetivo de sus acciones. Aunque las miradas de los inversores se están centrando en el debut de Neutron, el cohete más pequeño de la compañía, el Electron, continúa protagonizando misiones con éxito. Así, ha realizado más de 80 lanzamientos hasta ahora, con el despliegue de cerca de 250 satélites. En conjunto, su cartera de contratos ascendía a 1.850 millones de dólares al cierre de 2025, un 73% más en términos interanuales respecto a 2024. En el cuarto trimestre, la firma elevó sus ingresos un 38%, hasta 602 millones.

En la misma línea, AST SpaceMobile, pese a los descensos sufridos al final de la pasada semana, se ha revalorizado cerca de un 200% en el último año. La empresa, que acaba de completar una emisión de convertibles de 1.000 millones de dólares, capitaliza actualmente más de 32.000 millones. AST SpaceMobile ha desplegado el sistema de comunicaciones comerciales en órbita baja terrestre BlueBird 6, diseñado para ofrecer banda ancha 4G y 5G vía satélite directamente a smartphones sin modificaciones. La citada emisión de bonos convertibles está destinada a financiar nuevos lanzamientos y la expansión de la constelación. AST SpaceMobile comunicó este lunes que se ha adjudicado el contrato principal, de 30 millones de dólares, de la Agencia de Desarrollo Espacial de EE UU, para el programa HALO Europa.

También Planet Labs acumula una revalorización superior al 460% en el último año, que ha llevado su capitalización por encima de los 8.500 millones de dólares. La compañía, dedicada a la gestión de imágenes satelitales y soluciones geoespaciales, opera una de las mayores flotas comerciales de satélites de observación de la Tierra. Recientemente, anunció una alianza con Axa Digital Commercial Platform, para que esta última utilice los datos de los satélites, integrándolos en su plataforma basada en inteligencia artificial (IA), para la monitorización y la gestión de desastres naturales en tiempo real.

La industria espacial también ha sido protagonista de OPV (ofertas públicas de venta o salidas a Bolsa) en las últimas semanas. A finales de enero, York Space Systems completó su salto a los mercados, con un precio de 34 dólares por acción, en el extremo alto del rango establecido para el debut en el mercado, con una valoración de 4.750 millones de dólares. En la transacción, liderada por Goldman Sachs, Jefferies y Wells Fargo, la empresa captó casi 630 millones, con los que quiere ampliar su capacidad de producción de satélites, además de reforzar la cadena de suministro, incluyendo la ejecución de posibles adquisiciones. La firma se ha visto beneficiada por las recomendaciones de comprar o sobreponderar de bancos de inversión como Citi, Needham, JP Morgan, Raymond James y Cannaccord.

Fundada hace más de una década, y especializada en el ámbito de los satélites pequeños, York Space ha expandido su presencia en el mercado espacial de seguridad nacional. De hecho, en 2022 pasó a ocupar un papel central en el suministro de satélites a la Agencia de Desarrollo Espacial (ESA). La empresa diseña y construye satélites, suministra sistemas terrestres y opera constelaciones. Además, se ha posicionado como un proveedor integrado en un momento en que el Pentágono está impulsando el despliegue de un gran número de naves espaciales de bajo coste. York Space quiere sacar partido del plan de defensa antimisiles Golden Dome, impulsado por el presidente de EE UU, Donald Trump, y que podría absorber unas inversiones de hasta 175.000 millones de dólares.

De todas maneras, también ha habido fiascos en el sector espacial como Firefly Aerospace, dedicada al desarrollo y despliegue de soluciones de vehículos de lanzamiento y naves espaciales. La compañía debutó en Bolsa en agosto de 2025 a un precio de 45 dólares por acción, por encima del rango más alto, con una valoración 6.320 millones de dólares. En su primer día de cotización, los títulos se dispararon, llevando la capitalización hasta casi 10.000 millones. Sin embargo, desde entonces han sufrido un duro castigo, llegando a caer por debajo de los 20 dólares, y situando la capitalización bursátil en el entorno de los 3.000 millones de dólares. El impacto de los aranceles y las dudas sobre el sector tecnológico han penalizado a la empresa.

En cualquier caso, la industria espacial está de moda y Musk traza sus planes para la salida a Bolsa de su negocio en este segmento. En la prensa especializada se habla del mes de junio. A principios de febrero, el magnate anunció la fusión de SpaceX y xAI, su start-up del mundo de la IA, que compite con OpenAI y Anthropic, con una valoración conjunta de 1,25 billones de dólares. El hombre más rico del mundo explicó que la nueva empresa integraría actividades de IA, cohetes, internet espacial, comunicaciones móviles y la red social X.