España pide 6.500 millones de euros a Bruselas por el sexto pago del plan de recuperación

España ha pedido a la Comisión Europea un nuevo pago del plan de recuperación: el sexto. El montante es de 6.500 millones, 5.500 millones en subvenciones y el resto en créditos, según anunció este lunes, en Bruselas, unas horas antes de la petición oficial, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

Hasta el momento, España ha recibido ya 55.000 millones en subvenciones por el plan de recuperación europeo, ideado para hacer frente a los perjuicios económicos derivados de la pandemia, de los 79.800 millones que le corresponden. También ha percibido 16.300 millones en créditos de un total de 22.800 millones. Esto implica que en el tiempo que falta hasta finales de agosto el Gobierno tendrá que acelerar para solicitar el 100% de las cantidades asignadas, puesto que el último día de ese mes acaba, en principio, el plazo para ejecutar todos los recursos asignados.

Ya hace más de medio año que España recibió el quinto pago del plan, que ascendía a 23.100 millones, la cantidad más alta percibida por un país hasta el momento en un solo desembolso. Y eso a pesar de que la Comisión Europea minoró el pago en 1.100 millones porque todavía faltaban -y aún faltan- hitos por cumplir. Si España finalmente no cumple con estos compromisos, no recibirá finalmente este dinero.

Desde el momento en que se recibe la petición hasta que se hace el desembolso, la Comisión dispone de ocho semanas para examinar si España ha cumplido con los 78 compromisos correspondientes a este desembolso. “Estamos terminando las comprobaciones de toda la documentación de estos más de 70 hitos y objetivos con la Comisión Europea y esperamos que sea una cuestión de horas para que podamos hacer la solicitud del sexto desembolso”, ha asegurado Cuerpo al llegar al evento Ideas Lab 2026, organizado por el Centro de Estudios de Política Europea (CEPS, por sus siglas en inglés).

