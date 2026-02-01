La tecnológica Diamond Foundry invertirá 1.000 millones en una fábrica de chips en Zaragoza

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este domingo una inversión de 1.000 millones de euros de la multinacional estadounidense Diamond Foundry, participada por Leonardo DiCaprio, para la fabricación de chips y componentes tecnológicos en Zaragoza. Se ubicará en la planta inicialmente proyectada para Becton Dickinson y el proyecto generará 300 puestos de trabajo. El presidente ha presentado la inversión como la mayor en España vinculada a la industria de los chips.

En declaraciones a los medios, Azcón ha explicado que se trata de una iniciativa “extraordinariamente puntera” en un sector de futuro como es el de la tecnología. Según ha informado, aunque inicialmente se había planteado una inversión farmacéutica de Becton Dickinson de unos 200 millones de euros, el proyecto se ha multiplicado hasta alcanzar los mil millones con un cambio de orientación hacia la industria de los chips.

La compañía pondrá en marcha en la capital aragonesa una planta de fabricación avanzada de obleas de diamante sintético, un componente estratégico de los semiconductores que sirve para desarrollar chips de alto rendimiento. La fábrica se ubicará en el polígono Empresarium de La Cartuja. Becton Dickinson canceló en agosto de 2024 la construcción de su nueva fábrica de jeringuillas, con un 80% de avance en la construcción y 35 empleados, lo que supuso la cancelación de una inversión de 206 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo. Ahora la multinacional norteamericana de tecnología médica tiene previsto cerrar un acuerdo de venta del complejo al nuevo inversor en las próximas semanas, una operación que permitirá dar un nuevo uso industrial de alto valor añadido a unas instalaciones que quedaron huérfanas tras la desinversión, según informa El Periódico de Aragón.

La planta de Zaragoza será complementaria de la que Diamond Foundry ya desarrolla en Trujillo (Cáceres), donde fabrica diamante monocristalino sintético y cuenta con el respaldo público del Gobierno central, a través de la SEPI Digital.

El presidente Azcón ha subrayado que Aragón ha sido elegida por el ecosistema tecnológico que se ha desarrollado en torno a los centros de datos y la industria del dato, que acumulan inversiones por casi 80.000 millones de euros. Inversiones que, como ha enfatizado Azcón, están posicionando a Aragón como la región del sur de Europa con mayor inversión en tecnología, en niveles comparables a polos como París o Frankfurt en capacidad de computación y desarrollo de inteligencia artificial. Según ha señalado, esta apuesta permitirá generar empleo “de altísima cualificación y con altos salarios” y ofrecer oportunidades a los jóvenes aragoneses.

Azcón ha informado de que la tramitación urbanística del proyecto ya está realizada en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que permitirá acelerarlos plazos para su puesta en marcha. Ha detallado que la inversión se ubicará en una construcción de “máxima calidad y última tecnología” que había sido diseñada para uso farmacéutico y que, según ha explicado, es compatible con la fabricación de chips y componentes.

El presidente ha añadido que esta operación se ha visto facilitada por los trámites administrativos ya completados para la compraventa entre empresas y ha afirmado que la tecnológica podrá comenzar de forma inmediata el desarrollo del proyecto en la capital aragonesa.