Pepsico anuncia un nuevo ERE que afectará a sus once delegaciones de ventas en España

Nuevo proceso de despido colectivo de Pepsico en España. Los sindicatos UGT y CC OO han anunciado este miércoles que la dirección de la compañía de bebidas ha transmitido a las secciones sindicales de UGT FICA y CC OO en la mesa nacional su decisión de iniciar un ERE que afectará a sus once delegaciones de ventas en España -Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyá (Barcelona), Zona Franca, Valencia, Alicante, Coslada, Leganés, Marratxí y Málaga-.

Según ha detallado CC OO a través de un comunicado, el proceso de despido colectivo podría afectar a entre 350 y 400 trabajadores de Pepsico.

Este nuevo ERE está enmarcado en un proceso de reducción de personal paulatino emprendido en los últimos años por la compañía y forma parte de un viraje en su estrategia de gestión de ventas. En concreto, en 2022 PepsiCo despidió a más de 500 personas y en 2025 acordó con los sindicatos un ERE que finalmente se saldó con 176 salidas, dentro de su estrategia de transformación de un modelo de distribución tradicional, un modelo de distribución indirecta.

Con motivo del nuevo ERE, la compañía ha transmitido a este periódico que Pepsico está pasando a un modelo de distribución indirecta en línea con la tendencia mayoritaria dentro del sector. “Este cambio se llevará a cabo de forma progresiva y responsable. Durante el proceso habrá una Comisión Negociadora integrada por representantes de los trabajadores y de la compañía, con el objetivo de alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio, en el marco del acuerdo Marco suscrito por la Mesa de Diálogo en 2025. Con ello, la compañía dará por concluida la transformación de este canal y reafirma su compromiso de trabajar siempre en la búsqueda de las mejores soluciones para todos los implicados”, expresa la compañía.

Los sindicatos, por su parte, tildan la medida de “drástica, injustificada y desproporcionada” y consideran que “no da solución a la problemática de la rentabilidad aludida por la empresa”.

“Manifestamos nuestro compromiso de trabajar para minimizar el impacto, buscar alternativas no extintivas y asegurar las máximas indemnizaciones posibles”, señalaron ambos sindicatos, que anunciaron la apertura de un canal de comunicación directo para mantener a toda la plantilla informada de cada reunión y avance. “Exigimos a la empresa máxima transparencia y responsabilidad”, transmiten los sindicatos.

En su comunicado elaborado con motivo de este nuevo proceso de despido colectivo, CC OO recuerda que la negociación del expediente de regulación que Pepsico impulsó en 2025 acabó con acuerdo y supuso eliminar 176 empleos frente a los 222 iniciales. Entonces, se pactaron prejubilaciones para las personas trabajadoras con más de 56 años, indemnizaciones superiores al máximo legal y una paga lineal según la edad y la antigüedad para la gente más joven.

Pepsico cuenta en España con aproximadamente un total de 2.500 trabajadores. Preguntada por este periódico por cuántos de sus empleados se verán afectados por el recorte de personal, la compañía no proporcionó una cifra exacta. Miguel Ángel Losada, secretario general de CC OO en Pepsico, aclara que todavía es pronto para conocer más detalles. “Será el 3 de febrero cuando la empresa comunique a los sindicatos la información que todavía no ha hecho pública, como el número exacto de personas afectadas”, profundiza Losada.

El pasado mes de diciembre, la multinacional anunció un plan para reducir de forma intensiva los costes del negocio y para aumentar el margen operativo de la compañía. Según indicaba entonces la firma, el año pasado, Pepsico cerró tres plantas de producción en Estados Unidos y varias líneas de producción. La compañía proporcionará sus números correspondientes al año 2025 también el próximo 3 de febrero.

Según las últimas cuentas disponibles de Pepsico a nivel global, las correspondientes al tercer trimestre de 2025, la multinacional experimentó una reducción de sus beneficios netos en el acumulado de los primeros nueve meses del año del orden del 29% respecto al mismo periodo comparable del 2024, hasta quedar en 5.740 millones de dólares. Sus ingresos crecieron un 0,79%, con la región de Europa, Oriente Medio y África aportando un 18,49% de los ingresos totales y el 14,24% de los beneficios operativos.

Además de la conocida bebida que bautiza a la compañía, Pepsico tiene otras marcas de refrescos como 7Up, Lipton, Kas, Gatorade, Aquafina, la enseña de bebidas energéticas Rockstar y Aquarade. En alimentación, cuentan con nombres conocidos en España como el de las patatas fritas Lay’s, Ruffles, Doritos, Cheetos o el Gazpacho Alvalle.