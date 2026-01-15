Ir al contenido
La estación de Atocha sufre retrasos en trenes de alta velocidad por el parón de un convoy que bloquea las vías

La línea Madrid-Barcelona se ha visto afectada por el incidente

EP
Madrid -
La estación de Atocha Almudena Grandes en Madrid está registrando este jueves retrasos en trenes de alta velocidad de hasta más de una hora, después de que un convoy se haya quedado parado en las vías y haya afectado a los sistemas de electrificación de la red.

“Se registran retrasos en los trenes de alta velocidad Madrid-Barcelona por una incidencia en los sistemas de electrificación entre Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes y Mejorada del Campo”, ha informado Adif en redes sociales. “Personal de Adif está trabajando para solventar esta incidencia lo antes posible”.

Un portavoz del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, ha detallado a Efe que a lo largo del día se han visto afectados cerca de 20 trenes.

La incidencia se ha producido hacia las 12.45 horas por un tren parado entre Atocha y Mejorada del Campo, a la altura de Vallecas, según apuntan fuentes del operador ferroviario, que precisa que las dos vías han sido cortadas para hacer el trasbordo.

Según Europa Press, el primero de los trenes que debería de haber salido hace más de una hora de la estación es un AVE de Renfe programado a las 13.57 horas, pero que a las 15 horas todavía no ha abandonado Atocha. A este tren se suman más AVE y otros trenes de Ouigo y de Iryo, que acumulan retrasos de entre 50 y 10 minutos.

Entre los trenes afectados también se encuentra una Alvia de Renfe con destino a Pamplona, ya que utiliza la misma línea que va a Barcelona.

En cuanto a las llegadas, también hay varios trenes con retrasos, como un Alvia procedente de Pamplona, que tendría que haber llegado a las 14.34 y, actualmente, su llegada está prevista para las 15.31 horas.

Por otro lado, Adif ha informado que un incendio próximo a la infraestructura “mantiene interrumpida la circulación entre Tardienta y Grañén, afectando a los trenes de ancho convencional que unen Zaragoza con Lleida”.

