Las nuevas tarifas de transporte en Barcelona entran en vigor el jueves con subidas del 3,5%

La T-Usual pasa de 22 euros a 22,80 y la T-Jove de 44 a 45,50 euros

Las nuevas tarifas del transporte público de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) entrarán en vigor este jueves 15 de enero, después de que el consejo de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) acordara mantener la rebaja del 50% en la T-Usual y la T-Jove, los dos abonos más utilizados.

La ATM es el consorcio formado por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona y la Asociación de Municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano que gestiona las tarifas y horarios del transporte público. El pasado diciembre, y después de los acuerdos alcanzados con las diferentes formaciones parlamentarias, se decidió mantener las bonificaciones tanto a la T-Usual y la T-Jove y también los títulos sociales para familias numerosas, familias monoparentales y personas en el paro. Pero esas bonificaciones no significan que el precio se mantenga, sino que la ATM ha subido un 3,5% (el IPC) todos los títulos. El organismo asegura que esa subida de precios tiene como objetivo garantizar la calidad y continuidad del servicio en un “contexto de incremento generalizado de los costes operativos”.

Con la entrada en vigor de las nuevas tarifas, cualquier título comprado antes de 15 de enero y que no haya sido validado podrá utilizarse hasta el 28 de enero, excepto la T-Jove y la T-70/90, que serán válidos hasta el 30 de abril. A partir del 15 de enero y hasta el 30 de junio, se podrá ampliar la validez de los títulos con precio de 2025, abonando la diferencia de precio en cualquier punto de atención de la T-Mobilitat y en las apps habilitadas (T-Mobilitat, TMB App y FGC T-Mobilitat).

¿Cuánto costará cada título este 2026?

Billete sencillo. El billete sencillo de una zona pasará de 2,65 euros a 2,90 euros a partir del jueves.

T-Casual. La compra de este título unipersonal permite realizar 10 viajes hasta el cambio de tarifas. En 2025 este bono -que antes se denominaba T10- costaba 12,55 euros. Este 2026, el precio sube hasta los 13 euros.

T-Usual. Este título es personal y permite realizar un número ilimitado de viajes durante 30 días consecutivos desde la primera validación. Este 2025 costaba- siempre para una sola zona- 22 euros. A partir de este jueves, el precio sube hasta 22,80.

T-Jove. Este título personal para menores de 30 años permite viajes ilimitados entre todas las coronas tarifarias durante 90 días consecutivos. El pasado año costaba 44 euros y este 2026 sube hasta 45,50 euros.

T-Dia. Título utilizado, mayoritariamente, por turistas. Es un bono unipersonal que permite realizar viajes ilimitados durante 24 horas a partir de la primera validación. Su coste en 2025 era de 11,55 euros. A partir de este jueves, el precio sube a los 12 euros.

T-Familiar. Título multipersonal que permite realizar ocho viajes en 30 días consecutivos. En 2025 costaba 11,05 euros y sube a 11,50.

T-Grup Título multipersonal para realizar 70 viajes durante 30 días consecutivos desde la primera validación. En 2025 costaba 87,35 euros y sube a 91.