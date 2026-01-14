Más de 78.000 jóvenes se han inscrito en solo 12 horas para adquirir el abono único de transportes: ¿cómo se solicita?

La iniciativa entra en vigor el 19 de enero y permitirá viajar en toda la red nacional de autobuses interregionales y en los trenes de cercanías y media distancia

El plazo para solicitar el abono de transporte único comenzó este lunes 12 de enero. Un total de 78.000 jóvenes menores de 26 años y 15.000 niños de menos de 14 años se inscribieron en las primeras 12 horas de vida del registro para solicitarlo. Esta iniciativa entra en vigor el 19 de enero y permitirá viajar en toda la red nacional de autobuses interregionales y en los trenes de cercanías y media distancia. Así lo ha adelantado este miércoles el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, en una jornada organizada por Europa Press.

No se trata de una tarjeta física sino de una tarifa única de 60 euros mensuales, que serán 30 euros para los menores de 26 años y gratis para los menores de 14, ha dicho Santano, que ha recordado que es “un sistema que busca ser interoperable para que, en el futuro, cualquiera pueda desplazarse por España con su tarjeta de transporte de su ciudad o región”.

El objetivo es extender ese modelo “desde el diálogo” mediante acuerdos con los ayuntamientos, para que los usuarios puedan cambiar su tarjeta de transporte actual, como por ejemplo la Mugi guipuzcoana o con la Barik vizcaína por esta nueva modalidad.

Santano también ha querido destacar la importancia de la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, cuyo paso por el Parlamento “no fue fácil” y que está llamada a ser una referencia en Europa, puesto que consagra el derecho a la movilidad y la convierte en una palanca para la igualdad de oportunidades “se viva donde se viva y se tenga la renta que se tenga”.

El ‘número dos’ del ministro Óscar Puente ha destacado el logro que supone el paso a un sistema de financiación del transporte que ha calificado de “opaco” a uno “mucho más estable, predecible y transparente”. “Este sistema está basado en resultados, es decir, si usted (el transporte autonómico o local) transporta más gente, recibe más dinero, que ahora no es exactamente el binomio que se utiliza para la financiación. También se establecen medidas para fomentar la digitalización y la gestión de los datos”, ha argumentado.

Cómo solicitarlo

Para acceder al abono único es necesario realizar un registro previo en la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Los menores de 26 años (nacidos a partir del 1 enero del 2000) ya pueden completar este trámite a través de este enlace.

Durante el proceso, el usuario debe introducir sus datos personales y de contacto. Una vez finalizado el registro, el sistema genera un código de descuento que deberá mostrar para la adquisición del abono a través de los canales habituales de los operadores —webs y aplicaciones, taquillas, máquinas de autoventa u otros sistemas habilitados— tanto de Renfe como de las compañías de autobús que se vayan incorporando al programa.

El abono se identifica mediante un localizador único que se asocia a cada título de transporte. Este localizador será un elemento clave para obtener los billetes a coste cero. Deberá introducirse y validarse durante el proceso de compra de los viajes. Las empresas irán activando progresivamente la venta de los abonos a medida que adapten sus sistemas.