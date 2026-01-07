Empiezan las rebajas de invierno en Zara, Mango y El Corte Inglés, ¿hasta cuándo durarán?

La patronal del sector textil prevé un aumento de las ventas de entre el 4% y el 5% respecto a la temporada de 2025

Aún con la Navidad reciente y con la famosa cuesta de enero por delante, un año más los principales establecimientos y los pequeños comercios se preparan para dar el pistoletazo de salida de las rebajas de enero. Gigantes del textil y tiendas que engloban un variado catálogo de productos como es el caso de Zara, Mango y El Corte Inglés abren este 7 de enero de forma oficial la veda de los descuentos y la prolongarán en la mayoría de casos hasta finales de febrero, si bien cada tienda fija sus propias fechas y condiciones a la hora de rebajar los precios.

En la siguiente tabla se observa una selección de algunas de las principales tiendas y la fecha en la que terminarán sus descuentos. Todas ellas ya han iniciado la temporada de rebajas tanto en el formato online como en el de tienda física.

Respecto a las condiciones que conviene no perder de vista, cabe destacar que no todo el periodo de rebajas es igual. Al principio, más productos cuentan con un porcentaje de descuento menor. A medida que avanza la campaña, el número de artículos con descuento baja, pero a cambio, aumenta la rebaja a la que se ven sometidos. El encontrar una buena oferta o quedarse sin ella es en ocasiones cuestión de suerte... Pero también de medir bien los tiempos. Esta evolución de la temporada de rebajas queda patente atendiendo a las previsiones de Acotex, la patronal del textil y los complementos en España.

Según las estimaciones recogidas por Efe, Acotex prevé que las ventas del sector aumenten entre un 4% y un 5% en comparación con la misma temporada de 2025. La patronal considera que esta campaña que se inicia el 7 de enero se caracterizará por “descuentos agresivos iniciales” del 50%, que alcanzarán “en muchos casos” el 60% y el 70% en segundas rebajas.

No obstante, no todas las empresas ofrecen rebajas de invierno como tal, pero eso no significa que no haya posibilidad de encontrar productos a precio reducido. Este es el caso de Ikea, que, aunque no establece un rango de fechas, va actualizando en su página web los artículos que ofrece con descuento.

También sigue esta misma táctica Amazon, en su caso en este enlace, o la cadena de librerías La Casa del Libro, que vende ciertos ejemplares con un precio rebajado hasta un 75%. Entre los grandes de la venta online textil, Zalando opta igualmente por una sección de descuentos. Las chinas Temu y Shein siguen con su estrategia de juegos y bonos para rebajar el precio final del pedido. Al respecto de estas dos plataformas, cabe recordar que, a partir del 1 de julio de este año, habrá una nueva tasa de 3 euros por tipo de producto que haya en cada envío.

A pesar de las continuadas promociones y descuentos que las empresas van lanzando a lo largo de todo el año, como las anteriormente señaladas, la patronal Acotex indica que las rebajas siguen funcionando. El consumidor “sigue siendo muy sensible al precio y las rebajas de invierno son una oportunidad para comprar el inventario de las tiendas con importantes descuentos”, según señaló Acotex este lunes en un comunicado.

Consejos para las rebajas

Otra asociación que se ha pronunciado a propósito del arranque de esta campaña de descuentos es la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), y lo ha hecho dejando sus tradicionales consejos que, bien aplicados, pueden ahorrar más de un disgusto.

Resumiendo los principales. La OCU dice que conviene hacerse una lista de qué se quiere comprar en vez de ir sin plan definido. Que hay que comprobar que junto al precio rebajado aparece siempre el anterior. Que es mejor preguntar si hay condiciones especiales de devolución, ya que las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto o una tara; y aun admitiéndola, el reembolso podría no ser en efectivo, sino en una tarjeta o vale canjeable. Por el contrario, en las compras online existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.

Ya sea para comprar algo que realmente se necesite o simplemente por darse un capricho, por último, recomiendan siempre guardar el tique. Sin él, muy poco se podrá hacer en caso de problemas.

Que el periodo de rebajas sea algo excepcional no implica que otros buenos consejos para comprar dejen de aplicarse en él. Por ejemplo, el de no endeudarse en exceso por consumir ni abusar de los pagos a plazos que dejó en este otro artículo la asociación de consumo responsable Actora Consumo, o el de no buscar la felicidad a través de la compra de cosas que realmente no se necesitan, como convinieron los expertos también en ese mismo artículo.