Avatel anuncia un nuevo ERE ante su “delicada situación económica”

Avatel Telecom, el quinto operador de telecomunicaciones en España, ha comunicado este miércoles a la representación legal de sus trabajadores la intención de iniciar un nuevo procedimiento de despido colectivo (ERE). Esta medida llega apenas un año y medio después de que la compañía ejecutara un drástico ajuste de plantilla para intentar estabilizar sus cuentas que afectó a 674 trabajadores.

Según ha informado la operadora en un comunicado, la decisión se fundamenta en la “delicada situación económica” que atraviesa la firma. Avatel apunta a un entorno de mercado “especialmente complejo y altamente competitivo” que está mermando la rentabilidad y poniendo en riesgo la sostenibilidad del negocio a largo plazo. La compañía no aclara el alcance del ajuste trabajadores que será comunicado próximamente a los sindicatos. La plantilla total es de alrededor de 1.800 trabajadores aunque la de los centros afectados suma 1.195, informaron fuentes de UGT.

El objetivo de este nuevo periodo de consultas, que arrancará en las próximas semanas, es negociar las condiciones de salida y alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad del proyecto empresarial.

Este anuncio ha generado una honda preocupación entre la plantilla, que aún recuerda el traumático proceso vivido en 2024. En aquel momento, la empresa inició un ERE que inicialmente afectaba a 849 personas (casi el 45% de la plantilla), aunque tras intensas negociaciones con los sindicatos (UGT, Fetico y CC OO), la cifra se rebajó finalmente a 674 trabajadores. Aquel ajuste, cerrado definitivamente en julio de 2024, se saldó con indemnizaciones de 33 días por año trabajado, primas por antigüedad de entre 300 y 2.000 euros y planes de recolocación externa y protecciones para colectivos vulnerables.

La crisis de Avatel no es nueva. La operadora fundamentó su crecimiento en una estrategia extremadamente agresiva, comprando más de 150 operadores locales en pocos años. Esta expansión descontrolada generó duplicidades críticas en los puestos de trabajo y una estructura interna sobredimensionada que la empresa ha intentado corregir sin éxito total hasta la fecha. La compañía se ha comprometido a facilitar información adicional a medida que avancen las negociaciones con la representación social, respetando siempre los plazos legales establecidos.

Aunque el ajuste de finales de 2024 buscaba dejar una estructura “más delgada y eficiente” para facilitar una posible venta o fusión, el anuncio de este miércoles sugiere que las medidas anteriores no fueron suficientes para frenar la sangría económica en un sector donde la guerra de precios no da tregua. Estos días precisamente se han abierto los plazos para que se apunte voluntariamente al ERE de Telefónica previsto que contempla la salida de un mínimo de 4.525 empleados, aunque el acuerdo marco permite extender esta cifra hasta los 5.500 si la voluntariedad así lo requiere.

Cambio de propiedad

Este anuncio se produce también en un momento crítico para la compañía, que apenas a mediados de 2025 vivió un cambio drástico en su estructura de propiedad tras la toma de control por parte de uno de sus fundadores, Víctor Rodríguez, quien a través de Vaiia Kapital ostenta el 60% del accionariado junto al fondo Inveready, que posee el 40% restante tras la salida definitiva de los otros socios fundadores, Jorge Gómez e Ignacio Aguirre. A pesar de que esta nueva etapa bajo el mando de Rodríguez e Inveready se inició con una importante inyección de capital de casi 100 millones de euros y un ambicioso plan de saneamiento basado en la venta de activos estratégicos, como torres y redes de fibra por valor de 165 millones, los resultados parecen no haber sido suficientes para estabilizar una estructura que venía muy tensionada tras años de una expansión agresiva en la que se adquirieron más de 150 operadores locales.

Al ajuste también se produce tras el acuerdo anunciado el pasado 18 de diciembre de 2025 e cuando Avatel tomó el control del 50,01% de Parlem, integrando sus actividades en el arco mediterráneo. A través de este acuerdo, la operadora catalana absorbió el negocio y los activos de Avatel en Cataluña, las Islas Baleares y parte de la Comunidad Valenciana, incluyendo infraestructuras y marcas como Fibracat. A cambio de ceder estos activos regionales, Avatel se convirtió en el accionista mayoritario de Parlem mediante una ampliación de capital no dineraria.