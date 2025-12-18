Quién es Peter DeSantis, el nuevo jefe de IA, microchips y computación de Amazon
El consejero delegado, Andy Jassy, lleva a cabo cambios estructurales en áreas de nuevas tecnologías ante un “punto de inflexión” de la plataforma
Un “punto de inflexión” en Amazon es lo que ha llevado a Andy Jassy, el consejero delegado de la plataforma de comercio electrónico, a nombrar a Peter DeSantis jefe de Inteligencia Artificial de la compañía. En una carta, que primero hizo llegar a los empleados y luego se hizo pública en el blog corporativo de la empresa, el responsable explica que, a menudo, los nuevos negocios nacen de necesidades de los clientes. La división de nueva creación fusionará al equipo de Inteligencia Artificial General —que supervisa los modelos de IA de la marca Nova de la compañía y los “cerebros digitales” del asistente de voz Alexa— con el de microchips y la investigación en computación cuántica.
“Creo que estamos en este punto de inflexión con varias de nuestras nuevas tecnologías que impulsarán una parte significativa de las experiencias futuras de nuestros clientes“, cuenta Jassy en el comunicado. Este nombramiento es solo un paso más en su camino hacia la eficiencia que tiene puesta la mirada en la IA. La automatización de procesos dentro de Amazon les llevó a despedir el pasado mes de noviembre a miles de trabajadores y destinar ese presupuesto a invertir en el desarrollo de sus áreas tecnológicas. Un mes más tarde, el gigante del comercio electrónico Amazon, anuncia el nombramiento de Peter DeSantis como responsable de la nueva división.
DeSantis goza de una larga carrera dentro de Amazon. Con 27 años en la compañía —se incorporó a la empresa en 1998— ha liderado algunas de las tecnologías más transformadoras en la historia de la computación. Fue anteriormente vicepresidente sénior de computación de servicios públicos y supervisó la mayor parte de los equipos de ingeniería de Amazon Web Services (AWS).
“Peter fue el líder de Amazon EC2 cuando lanzamos este servicio revolucionario en 2006 y construyó ese excelente equipo a lo largo de muchos años. Bajo su liderazgo, lanzamos servicios de almacenamiento en bloques, almacenamiento de archivos, balanceo de carga, redes y monitoreo, de los que los clientes de AWS continúan dependiendo para operar su infraestructura“, recuerda Jassy en su carta.
“Su capacidad para inventar, pensar en grande pero al mismo tiempo estar profundamente involucrado en los detalles, insistir en los más altos estándares, aprender y ser curioso, centrarse en lo que importa a los clientes y acertar muchas veces son solo algunas de las cualidades que lo hacen tan eficaz”, añade a su currículo.
El mayor reto de DeSantis
Amazon Web Services (AWS) será uno de los mayores retos de DeSantis. La unidad de computación en la nube es el mayor proveedor de capacidad de cómputo y almacenamiento de datos bajo demanda, pero ha tenido dificultades para replicar ese dominio entre los desarrolladores de IA en medio de una intensa competencia de Microsoft Corp., Google de Alphabet Inc. y una serie de startups.
Varios meses después de la aparición de ChatGPT de OpenAI a finales de 2022, Amazon centralizó el trabajo de desarrollo de IA que anteriormente estaba repartido entre el equipo de Alexa y AWS en una sola organización. Esa reorganización anunció la ambición de Amazon de construir herramientas de IA de vanguardia y de uso general, del tipo que impulsa a ChatGPT. El movimiento anunciado el pasado miércoles refuerza a ese equipo con la incorporación de Annapurna Labs, la startup que Amazon adquirió en 2015 y que utilizó como base para desarrollar chips de propósito general y hardware enfocado en IA.
AWS acumula desde octubre numerosas caídas en el servidor que dejan sin servicio a dispositivo vinculados directamente como el asistente por voz Alexa, la propia plataforma de tienda electrónica, y otras aplicaciones externas, como Duolingo, Canva, Roblox o Coinbase, entre otras. Los fallos llegaron a España afectando a las entidades financieras BBVA e ING Direct o compañías de telecomunicaciones como Movistar y Orange.
Otros movimientos
Este nombramiento viene acompañado de otros movimientos organizativos. Rohit Prasad, actual responsable de la rama de Inteligencia Artificial General y de la programación de Alexa, ha decidido abandonar la multinacional a finales de año. “Rohit ayudó a que Alexa pasara de ser una idea ambiciosa a un servicio que hoy impacta la vida de cientos de millones de clientes todos los días“, destaca el consejero delegado en su despedida.
Por otro lado, Pieter Abbeel liderará el equipo de investigación de modelos de frontera en AGI. Pieter es uno de los principales investigadores de IA del mundo y cofundador de Covariant, que fue pionera en el primer modelo fundacional comercial para robótica. Pieter también continuará su trabajo en curso con nuestro equipo de Robótica.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Más información
Archivado En
Últimas noticias
La jueza de la dana fija el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo
Las universidades públicas andaluzas irán a los tribunales si la Junta no cumple con el modelo de financiación
El Papa jubila al influyente arzobispo de Nueva York, afín a Trump y líder de la Iglesia ultraconservadora
Las protestas de agricultores contra el pacto entre la UE y Mercosur, en imágenes
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”
- Sánchez, contra la Comisión Europea: “Es un error histórico” el paso atrás con los coches de combustión
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano